Exesposa de Scottie Pippen habla de su romance con el hijo de Michael Jordan y asegura que debe ser incómodo para ellos

La exesposa de Scottie Pippen sigue dando de que hablar gracias a su relación sentimental con el hijo de Michael Jordan, esta vez contó detalles de su relación con Marcus y hasta le echo el romance en cara al exjugador de los Bulls al decir que verla junto al hijo del mítico 23, seguramente era incómodo para su expareja.

Las declaraciones las hizo a través del podcast “Whine Down with Jana Kramer”, desde allí Larsa y Marcus comparten detalles de su relación con la fanaticada y siempre interactúan respondiendo preguntas a los internautas. La ahora novia de Marcus Jordan, aseguró que no había salido con Michael en plan familiar, pero si con la madre de su actual pareja.

Larsa Pippen no ha tenido acercamientos con Michael Jordan, pero si con la madre de Marcus

“No he salido con su papá. Solo salí con su mamá. Probablemente sea incómodo para mi ex y el padre de Marcus, lo entiendo, debe ser algo diferente para ellos“, aseveró Larsa Pippen. “Para nosotros, aunque nunca hablamos de ellos. Tenemos nuestra propia relación y nuestro propio día a día. Solo nos involucra a nosotros y a mis hijos”, prosiguió acerca de su relación con Scottie Pippen y el trato que aún mantienen.

Asegura que ella era ajena a toda la dinastía que formaron los Bulls de Chicago en los años 90 y que tan solo era una muchacha colegiala, razón por la que no sabe como ha seguido la relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen. Una relación que se sabe rota por las declaraciones de Scottie luego del documental del legendario 23, “The Last Dance”.

Matt Zingler, Larsa Pippen y Marcus Jordan (Foto by Romain Maurice/Getty Images)

Solo amor entre Larsa Pippen y Marcus Jordan

Larsa Pippen quiso dejar claro que su relación es netamente por amor y hasta bromeo asegurando que ambos sentían ansiedad cuando se separaban. Con estas aseveraciones reafirmó que no está con Marcus Jordan por molestar a Scottie Pippen, aunque entiende que a él le puede resultar incómoda la situación, lo mismo que a Michael Jordan.

“Creo que mucha gente quiere cambiar la narrativa para decir, oh, ella hizo esto para fastidiar a su ex y eso no es lo que es. No le pregunto sus cosas personales y él no me pregunta mis cosas personales. Hablamos de nuestros hijos”, puntualizó.

