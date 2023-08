Exfiscal afroamericana destituida por Ron DeSantis planea demandarlo

Luego de que Ron DeSantis, gobernador de Florida, la destituyó de su cargo como fiscal estatal del noveno circuito de los condados Orange y Osceola, Monique Worrell presentará una demanda en contra del mandatario estatal.

“Vamos a interponer una demanda, al no haber un precedente no sabemos cuál puede ser el desenlace, pero vamos a pelear”, expresó durante una conferencia de prensa organizada por Alianza for Progress, con sede en Orlando, Florida, desde donde hizo énfasis en que su destitución afectará a la comunidad latina en Florida.

Mediante un comunicado difundido el 9 de agosto, DeSantis informó que debido a la “negligencia en el cumplimiento del deber e incompetencia” había decidido remover de su cargo como fiscal a Monique Worrell.

Al respecto, la exfuncionaria denunció que en Florida no existe quien evalúe las acciones llevadas a cabo por DeSantis, esto en virtud de que los republicanos son mayoría en las cámaras.

“La palabra clave aquí es democracia, este es uno de los ataques más perversos a la democracia y es un asunto que nos afecta a todos”, afirmó Worrell quien se convirtió en el segundo fiscal que resulta destituido luego de que en agosto del año pasado Andrew Warren el primero en ser removido de su cargo.

En menos de un año, Ron DeSantis ya ha destituido a dos fiscales de sus cargos. (Joe Raedle / Getty Images)

Durante el evento también resultó notoria la presencia de Alfredo exjefe adjunto de Monique Worrell quien, minutos antes, también había sido despedido al tiempo de que un par de agentes federales le pidieron abandonar el despacho donde laboraba,

Al respecto, Marco Villar, director ejecutivo del grupo Alianza for Progress, calificó las remociones llevadas a cabo por el gobierno estatal como un atentado a los fundamentos que dieron origen a la nación.

“Están ocurriendo muchas cosas que no tienen precedentes, porque impera una filosofía de ‘aquí mando yo'”, enfatizó.

Es de llamar la atención que durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, DeSantis presumió que a diferencia de Donald Trump quien, en su etapa como presidente de la nación, no se atrevió a remover a los funcionarios ineficientes, él se encargo de “limpiar” exitosamente a su estado de empleados que sentía no estaban cumpliendo con su deber.

“Hemos drenado el pantano en el estado de Florida. Nos hemos librado de los supervisores electorales negligentes en el sur de la Florida. Hemos eliminado a dos fiscales progresistas diferentes financiados por Soros que no estaban haciendo cumplir la ley. Entonces, he mostrado una habilidad para tomar acción y hacer el trabajo. Y, como presidente, voy a hacer lo mismo”, expresó.

