Niña de 12 años murió por sobredosis de Benadryl en Connecticut; su padrastro enfrenta cargos por abuso sexual

Una niña de 12 años murió por una sobredosis de Benadryl en su vivienda de Enfield, Connecticut, el 18 de marzo, en un caso que también involucra acusaciones de abuso sexual contra su padrastro. Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de Eve Rogers, cuyo fallecimiento fue clasificado como una sobredosis de intención indeterminada.

De acuerdo con registros obtenidos por medios locales, la Oficina del Médico Forense Jefe de Connecticut determinó que la menor murió por una intoxicación aguda con difenhidramina, el antihistamínico comercializado como Benadryl. En su organismo también se encontraron Prozac y Wellbutrin, dos medicamentos antidepresivos.

Anthony Federline, de 39 años, fue acusado en abril de agresión sexual en primer grado y de poner en riesgo a una menor. Hasta la información divulgada por los medios citados, no había sido acusado de asesinato.

El jefe de la Policía de Enfield, Alaric Fox, declaró al Daily Mail que las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias de la muerte y que el caso sigue abierto.

El informe forense dejó sin determinar la intención de la sobredosis

Eve fue encontrada sin vida en el suelo de su habitación. Según la orden de arresto citada por WTNH, tenía una manta que le cubría la parte inferior del cuerpo y presentaba sangrado por la nariz.

En ese momento, Federline dijo a los investigadores que su hijastra había sido diagnosticada con el síndrome de taquicardia ortostática postural. También afirmó que la niña estaba en proceso de evaluación por un posible trastorno bipolar y que era autista, según el documento policial.

Sin embargo, el informe forense no estableció si la sobredosis fue accidental, intencional o resultado de otras circunstancias. La clasificación de intención indeterminada significa que no se llegó a una conclusión definitiva sobre ese aspecto.

Una prueba de ADN vinculó al padrastro con la investigación

La investigación por presunto abuso sexual avanzó después de que un examen realizado a la menor antes de la autopsia identificara a Federline como uno de los contribuyentes a una muestra de ADN, según la orden de arresto citada por los medios locales.

Los investigadores también examinaron las comunicaciones entre ambos. Federline declaró a la policía que él y Eve se comunicaban a través de Facebook y Snapchat, aunque negó que sus conversaciones tuvieran contenido sexual, de acuerdo con WFSB.

Las autoridades solicitaron órdenes para revisar cuentas de redes sociales vinculadas con el acusado, una cuenta familiar de CVS Caremark y dos cuentas de Amazon, con el objetivo de reunir pruebas que pudieran ayudar a esclarecer lo ocurrido y determinar si correspondían cargos adicionales.

En la vivienda también encontraron una computadora portátil HP abierta en la misma planta donde estaba el cuerpo de Eve. Según NBC Connecticut, el equipo tenía una página de YouTube abierta. Los investigadores solicitaron revisar el dispositivo para determinar qué había estado haciendo la niña durante los días previos a su muerte.

La policía no ha divulgado todos los detalles de las pruebas recopiladas ni ha anunciado una conclusión definitiva sobre la causa de la sobredosis.

La madre solicitó el divorcio meses después

Melanie Federline, madre de Eve y esposa del acusado, presentó una demanda de divorcio en julio, varios meses después de la muerte de su hija, según documentos judiciales citados por WTNH.

En la solicitud pidió la custodia exclusiva del hijo que tuvo con Anthony Federline y que el menor viviera con ella a tiempo completo. También solicitó una distribución equitativa de las deudas y los bienes, además de una resolución sobre la manutención infantil.

La pareja se casó el 22 de septiembre de 2018 y tuvo un hijo al año siguiente. Según la información publicada, ese niño quedó bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Connecticut días después de que Federline fuera acusado en el caso de Eve.

Otros dos niños también vivían en la casa cuando la menor murió. Las autoridades no han divulgado más información sobre ellos.

Familiares recuerdan a Eve por su empatía y amor por los animales

El obituario de Eve la describió como una niña con una profunda sensibilidad, comprometida con la justicia y preocupada por otras personas y por el mundo que la rodeaba.

“Sentía profundamente, amaba con intensidad y veía las cosas de una manera que hacía que los demás se detuvieran a pensar”, señalaron sus seres queridos en el homenaje.

También recordaron su pasión por los animales, especialmente por los gatos, y su disposición a defender aquello en lo que creía, incluso a una edad temprana.

La investigación policial continúa activa. Mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias de la muerte, Federline enfrenta los cargos relacionados con las presuntas agresiones sexuales y el riesgo a una menor. Las acusaciones deberán resolverse en los tribunales y no constituyen por sí mismas una condena.

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