En ceñidos leggings negros Alexa Dellanos luce al máximo sus atributos mientras se ejercita

Alexa Dellanos ha retomado de lleno sus redes sociales, y ahora complació a sus fans con un video de Instagram en el que aparece en el gimnasio, usando ajustados leggings deportivos y arrastrando un aparato para fortalecer sus piernas y glúteos. Ella escribió en su post el mensaje: “La vida últimamente es como esto”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Al final de sus extenuantes ejercicios la bella influencer de moda y estilo de vida posó para una selfie, luciendo su retaguardia y su minicintura de 22 pulgadas: “Más temprano esta noche. Alcanzando mis objetivos de fitness. Paso a paso”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip Alexa mostró lo que fue para ella “un día de belleza”: recibió un masaje en su cintura y glúteos, un tratamiento facial, maquillaje completo y un corte de cabello: “Me retiraron las extensiones y cortaron las puntas abiertas, para que quede más ligero”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Sigue leyendo: