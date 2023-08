Emilio Osorio comparte fotos con Sebastián Yatra y los internautas critican su maquillaje de ‘Halcón’

Emilio Osorio Marcos, hijo del productor Juan Osorio y de la actriz Niurka Marcos hace días dio mucho de qué hablar tras la drástica decisión de quitarse sus apellidos para usar un nombre artístico, pero ahora ha compartido la admiración que siente por el cantante Sebastián Yatra al publicar unas fotos con él.

A través de su Instagram el quinto finalista de ‘La Casa De Los Famosos México’ publicó un carrusel de fotos y videos en el que se aprecia que compartió con el colombiano en un evento.

En las imágenes se observa a los dos artistas posar con diferentes gestos graciosos. Además, se ve un video donde Emilio disfruta entre el público mientras Sebastián hacía una presentación en el escenario.

Para acompañar la publicación, el ‘Halcón’ dedicó un mensaje mostrando lo mucho que admira y que ve como ejemplo al intérprete de ‘Tacones Rojos’.

“En 8 años quiero ser como este men. ¡Gracias por tu vibra!”, fue el texto que escribió el actor.

En los comentarios Yatra no dudó en responderle a Emilio expresándole lo que opina de él. “¡¡Un gusto verte crack!! Sigue con toda”, escribió el cantautor colombiano.

Internautas critican el maquillaje de Emilio

El retoño menor de la vedette Niurka Marcos había advertido el Emilio que salió de ‘La Casa de Los Famosos México’ era otro y que veían una nueva etapa de él como artista en la que no le importaría el qué dirán.

Desde que estaba en el reality de Televisa, él y sus compañeros del ‘Team Infierno’ se maquillaban los ojos con creyón negro y luego de salir el joven lo sigue haciendo, pero a los internautas parece no agradarles mucho según los comentarios que le han dejado. Sin embargo, también hay quienes lo defienden.

“Ya supera lo de la casa de los famosos ni que fuera un gran logro”; “Que alguien le diga que ya no se ve bien con los ojos pintados”; “¿Por qué critican? Que si los ojos, que, si no es cantante, que esto, que el otro, vivan y dejen vivir, y si no les gusta dejen de seguirlo y ya, sigan en sus vidas que falta les hace”; “Porfa no te pintes los ojos , ya no eres el personaje que salió del reality”; “Alguien del equipo de Emilio que le diga que no se ve bien con maquillaje y esos gestos”; “Estás cumpliendo todos tus sueños popi”, entre otros comentarios se logra leer en la publicación.

Los usuarios de las redes sociales también al ver a Emilio Osorio con Sebastián Yatra compararon al intérprete de ‘Robarte Un Beso’ con Poncho de Nigris, tercer finalista del reality que finalizó hace más de una semana.

