Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, tomó una radical decisión sobre sus apellidos

El joven Emilio Osorio Marcos viene de una polémica participación en el reality show La Casa de los Famosos en México, que fue ganado por la influencer Wendy Guevara, y saliendo de ese lugar ha vuelto a despertar la controversia por su decisión de no usar los apellidos de sus padres Osorio y Marcos, que tiene gracias a que su padre es el productor Juan Osorio y su madre es la cubana Niurka Marcos.

Todo empezó a tomar forma porque, en una entrevista, Emilio dijo que dejará atrás los apellidos de sus padres y tendrá un nuevo nombre artístico, uno que lo hizo ver muy original en su paso por el programa de televisión donde fue parte del Team Infierno, que le hace sentir cómodo y hasta lo llevó a convertirse en el quinto finalista del reality de Televisa.

Así que aprovechó la euforia y anunció ante los medios que su nuevo nombre será ‘Halcón’. Pero Emilio fue muy cuidadoso para dejar en claro que no se trata de una rebeldía ni de un pleito con sus progenitores; todo lo contrario.

Emilio compartió que ha sido cuidadoso con el tema y más bien pone en marcha una estrategia de marketing que es compartida en su totalidad por sus padres, quienes están al tanto del deseo que él tiene de darle un giro a su carrera profesional y que ambos la han aprobado de inmediato.

Además, tanto Niurka como Juan saben a la perfección que en esta carrera hay que aprovechar los momentos y su hijo tiene frente a sí una oportunidad muy valiosa porque durante su estancia en el lugar adquirió mucha presencia pública, fue criticado y reconocido, y ahora ha llegado el momento en que debe volar por sí mismo.

“Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así, justo el ‘Halcón’ ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos”, declaró el más joven de los participantes en La Casa de los Famosos.

“Lo decidió la gente y lo decidió el Infierno, la neta es un nombre que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya lo hago”, agregó en la entrevista que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, de Televisa.

Emilio Osorio, ahora Halcón en el mundo del entretenimiento, estuvo durante 69 días aislado en el reality, que se llevó a cabo en una casa ubicada en el municipio de Huixquilucan, cerca de la ciudad de México, y cuando salió del lugar se trasladó a Televisa para dar sus impresiones.

“Es muy difícil que no te critiquen, es muy difícil hablar en esta industria, es muy difícil no regarla, es muy difícil para que mínimo se crean mi carrera, porque vengo de dos padres que ya la hicieron” EMILIO OSORIO

Reconoció, al borde del llanto, el hijo de ambos famosos, quienes también durante su carrera han estado envueltos en polémicas, chismes, versiones y al mismo tiempo han gozado del reconocimiento del público y de los diferentes actores de la industria, por lo que saben que ganarse un lugar es una batalla de largo plazo y que hay que refrendar todos los días.

Sigue leyendo:

Captan a Karol Sevilla de fiesta mientras Emilio Osorio desconoce si todavía son novios | VIDEO

Así reaccionó Karol Sevilla al enterarse que Emilio Osorio es finalista de LCDF | VIDEO

Karol Sevilla se retracta sobre grave comentario sobre Emilio Osorio ¡Juan Osorio la defiende!

¿Karol Sevilla niega noviazgo con Emilio Osorio? Esta fue la sorpresiva declaración | VIDEO

Karol Sevilla, novia de Emilio Osorio, se defiende de quienes la critican por trabajar en el circo | VIDEO