Tras sufrir un asalto en su casa, Miguel Bosé publica en redes sociales un mensaje, informando que se queda en México

La noche del viernes 18 de agosto Miguel Bosé fue víctima de la delincuencia en México, pues un grupo de hombres armados ingresó a su casa, de donde extrajeron joyas y una camioneta. Tras darse a conocer la noticia varias personas informaron que el cantante español abandonaría el país, pero ahora él recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar las cosas.

En un mensaje dirigido a sus fans Bosé narró cómo fueron los hechos: “El viernes por la noche un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos. Al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado…esta es la única versión a la que debéis atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos gustan”.

Por último, el intérprete aclaró que no tiene entre sus planes irse de México: “A los que tanto especulan con que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta”. Luego del asalto Miguel ha seguido publicando en esa red social fotos y videos; acompañó una imagen en la que aparece muy sonriente con el texto: “Esta mañana desperté convertido definitivamente en un “lomo plateado”. View this post on Instagram A post shared by MIGUEL BOSÉ (@miguelbose)

Sigue leyendo: