Miguel Bosé anuncia “Renacido”, una serie documental sobre su vida que se estrenará en septiembre

Miguel Bosé ha hecho uso de sus redes sociales para compartir el trailer de “Bosé Renacido”, una serie documental en la que él mismo narrará su vida personal y profesional. Se mostrará mucho material de archivo, así como entrevistas a famosos como Laura Pausini, Alejandro González Iñárritu y Alejandro Sanz, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Movistar Plus+ (@movistarplus)

El cantante español también publicó en Instagram el póster promocional del documental, que lo muestra en tres distintas etapas de su carrera. Complementó su post con el mensaje: “En estos tiempos de abrirle la jaula al pasado y a todos sus recuerdos para que de una vez vuelen libres, llega este otro formato contado en primera persona y con la ayuda de grandes amigos de vida y equipos. Ya lo vi entero y es apasionante. Definitivo. Lo que no se corresponda con que lo que ahí se cuenta, probablemente nunca haya sido. Disfrutadlo. Abrazos. A todos”.

“Bosé Renacido” se estrenará en España el 5 de septiembre, a través de la plataforma Movistar+ (aún no se da a conocer si estará disponible próximamente en Latinoamérica en alguna otra cadena de streaming). Junto con la serie biográfica “Bosé” de Paramount+ y los libros Historia secreta de mis mejores canciones y El hijo del capitán trueno este documental cierra el plan de proyectos que Miguel Bosé anunció desde hace dos años y que tienen como objetivo que sus fans conozcan muchos pasajes de su vida hasta ahora inéditos.

