Twitter: revelan el impactante número de seguidores falsos de Elon Musk

Una investigación reciente sobre la presencia en redes sociales de Elon Musk, CEO de Tesla y dueño de Twitter, ha arrojado resultados sorprendentes. De los impresionantes 153 millones de seguidores que conforman su base en Twitter, un asombroso 42% de ellos presentan un dato preocupante, tienen cero seguidores. Esta estadística desconcertante pone en tela de juicio la autenticidad de gran parte de su audiencia en la plataforma. 42% of Elon Musk's 153M Twitter followers have 0 followers



Over 62.5M of Elon Musk followers have posted 0 tweets



(via @mashable) pic.twitter.com/k5D1X3DbaP — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 20, 2023

Pero las sorpresas no terminan ahí. Otro hallazgo revela que un considerable segmento de 62.5 millones de seguidores aún no ha realizado su primera publicación en Twitter. Este dato podría interpretarse como que, si bien existe un interés suficientemente amplio como para seguir la cuenta de Musk, un gran porcentaje de sus seguidores no está interactuando activamente con su contenido.

Un dato aún más revelador es el relacionado con las suscripciones a Twitter Blue, el servicio de suscripción premium de la plataforma. De los 153 millones de seguidores, únicamente 453,000 cuentan con esta suscripción, lo que equivale aproximadamente al 0.3%. Esto podría sugerir que el nivel de compromiso y la inversión financiera en la relación con la cuenta de Musk son significativamente más bajos de lo que podría suponerse a simple vista.

La combinación de estos datos suscita preguntas inquietantes acerca de la autenticidad de la base de seguidores de Elon Musk. La posibilidad de que casi la mitad de sus seguidores sean falsos o incluso bots no puede ser ignorada. Si esta teoría se confirma, Musk podría enfrentar una drástica caída en la clasificación de las cuentas con más seguidores en Twitter, un título que ha mantenido durante un período considerable de tiempo.

El surgimiento de seguidores falsos o bots en las redes sociales es un fenómeno conocido y ampliamente discutido. Estos perfiles ficticios son creados con diversos propósitos, que van desde aumentar artificialmente el número de seguidores hasta difundir información errónea o spam. Si bien las redes sociales hacen esfuerzos constantes para combatir este tipo de actividad, la magnitud del problema todavía puede ser significativa, como lo demuestran las revelaciones en torno a la cuenta de Elon Musk.

Bots

La reciente revelación acerca de la aparente presencia masiva de seguidores falsos y bots en la cuenta de Elon Musk en Twitter no hace más que subrayar un problema persistente que ha rondado las redes sociales durante años. La noticia no solo ha sorprendido a muchos, sino que también ha confirmado los temores que ya habían sido expresados, incluso por el propio Elon Musk en el pasado.

La cuestión de los bots en las redes sociales no es nueva. Estas cuentas automatizadas y ficticias han plagado las plataformas como Twitter durante mucho tiempo, inflando artificialmente las cifras de seguidores y comprometiendo la integridad de la interacción genuina en línea. Ya en el pasado, Musk había alzado la voz sobre este problema, advirtiendo que una gran cantidad de cuentas en la plataforma podrían ser bots, lo que muestra que el magnate había sido consciente de esta problemática desde hace tiempo.

Sigue leyendo:

– Elon Musk presenta 𝗫: La nueva era de Twitter con 10 cambios que debes conocer

– Elon Musk reveló por error cuánto dinero gana con sus suscriptores de Twitter

– El multimillonario Elon Musk sustituye el logotipo del pájaro azul de Twitter por una “X”