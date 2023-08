Mania Cards, un negocio que inició de un pasatiempo en Inglewood

Fue en plena pandemia cuando los jóvenes Michael Moreno y Joseph Gómez encontraron su interés por las cartas coleccionables de Pokémon, de deportes, tenis, y figuras de acción, lo que los llevó abrir su propia tienda –Mania Cards– donde los clientes compran, venden, e intercambian productos, mientras ellos ganan.

Moreno y Gómez se conocieron desde la secundaria y fue ahí donde empezaron a vender tenis, pero cuando entraron al colegio, ambos tomaron su propio camino; sin embargo, en la búsqueda de un pasatiempo que los ayudará a desestresarse del caos que generaba el covid-19, se volvieron a encontrar.

“Empecé a recolectar cartas con mi hermano”, dijo Moreno. “Íbamos a tiendas y fue en una de ellas donde volví a encontrarme con Gómez. Después de ahí, empezamos a comprar e intercambiar cartas hasta tener suficientes para abrir un negocio”.

Mania Cards abrió sus puertas en la ciudad de Inglewood en plena pandemia, en abril de 2021. Según Moreno, la familia de Gómez tuvo mucho que ver en el establecimiento, ya que fueron ellos los que permitieron que rentaran el espacio donde iniciaron el negocio.

“La familia de Gómez son dueños de una empresa de alquiler de fiestas”, aclaró Moreno, “Durante la pandemia, no podían alquilar estos lugares por el distanciamiento social. Entonces, se nos ocurrió la idea de ayudar a su familia alquilando el espacio y a la vez usándolo como una oportunidad para empezar nuestra propia empresa”.

Algunos de los productos que Michael Moreno y Joseph Gómez venden en su negocio.

Pero lo que empezó como un pasatiempo, fue creciendo, se hizo negocio y ahora tienen clientes en todas partes del sur de California y el país entero, lo que los ha llevado a viajar a varios estados de la nación para promover su negocio.

Ambos jóvenes explicaron que nunca dudaron del éxito que tendrían como emprendedores, aunque ha habido días donde hay pocas ventas en la tienda, han logrado capitalizar el negocio en las redes sociales para seguir creciendo.

“Existen muchos grupos en Facebook e Instagram para cartas coleccionables”, dijo Moreno, “Subimos todos nuestros productos a las redes y tratamos de vender de esa manera. También hemos conocido otros empresarios de tiendas como la nuestra y hacemos negocio con ellos. No ha sido fácil, pero ha funcionado”.

Moreno confesó que siempre quiso ser empresario, pero que nunca pensó qué producto iba a vender.

“Hay muchas maneras de ganar dinero sin tener que trabajar un horario de 9 a.m. a 5 p.m.”, aclaró el joven empresario. “Simplemente se trata de encontrar algo que te gusta y saber cómo tratar a la gente. Me considero alguien muy social y creo que eso me ha ayudado a hacer que nuestros clientes se sientan cómodos haciendo negocios con nosotros”.

Al ser el primero en su familia en ser empresario, Moreno confesó que ha tenido que aprender varias cosas en el trayecto. Agregó que, al ser primera generación, sus padres nunca le enseñaron cómo emprender un negocio. Sin embargo, enfatizó que la familia de Gómez los ha ayudado bastante al ser ellos empresarios.

“La familia de Gómez nos ha dado varios consejos tras tener experiencia con su propio negocio”, explicó Moreno, “Lo más importante que he aprendido es que lo más difícil es tomar el primer paso”.

El joven explicó que mucha gente a veces teme que no va a poder y es esa mentalidad lo que hace que fracasen sus ideas. “Si quieres lograr que tu negocio sea exitoso, tienes que estar dispuesto a intentarlo. Aunque falles al inicio, siempre tienes que intentarlo”.

Además de vender productos coleccionables, en Mania Cards, los jóvenes ofrecen un programa para motivar a los niños de su comunidad a sobresalir en la escuela, en los deportes o en cualquier actividad en la que estén involucrados.

“Tenemos este programa donde les ofrecemos un premio –un producto de nuestra tienda, como una figura de acción, Funko PoPs– a los niños que nos traigan sus boletas de calificaciones”, explicó Moreno.

“Siempre estamos buscando oportunidades para ayudar a nuestra comunidad y creo que esta es una forma de premiar a los niños por su esfuerzo y dedicación en la escuela”.

Otra manera en la que Mania Cards piensa ayudar a la comunidad es a través de una beca.

Moreno dijo que, aunque la propuesta aún está en trámites, quieren que sea algo que esté disponible a los estudiantes que estudien en alguna de las escuelas a las que ellos asistieron en Inglewood.

“Queremos crear un espacio seguro en la comunidad”, enfatizó el ahora también joven empresario, “Nos esforzamos en ser humildes y en ayudar y empoderar a la comunidad que nos vio crecer, al final de todo, eres tan fuerte como lo es tu comunidad”.

Más Información

Moreno invitó a los interesados en productos coleccionables que visiten Mania Cards ubicada en 405 W. Arbor Vitae St., Inglewood, CA.

Los horarios de trabajo son de lunes a sábado de 1 p.m. a 8 p.m. También, pueden hablar al (310) 350-8787 o seguirlos en sus redes sociales @Mania.Cards