¿Quiénes son los ocho candidatos que participarán en el debate de las primarias presidenciales donde Trump estará ausente?

Este miércoles por la noche Milwaukee se convertirá en el epicentro del partido republicano debido al debate donde ocho aspirantes a la candidatura en las primarias intercambiarán conceptos del país al cual pretenden gobernar, pero lo más relevante será la ausencia de Donald Trump.

El neoyorquino de 77 años dio a conocer que no asistirá al debate organizado por el Comité Nacional Republicano (RNC), pues se jacta de continuar al frente en la mayoría de las encuestas que miden la intención de voto de los republicanos.

Para poder participar en el debate, el RNC estableció como requisito a los participantes haber reunido 40 mil donantes individuales y registrar al menos un 1% de respaldo de las personas en edad de votar esto reflejado en los resultados de tres encuestas nacionales o bien de dos encuestas nacionales y un par de estatales anticipadas que cumplieran con los criterios de la RNC.

En todos los casos, Donald Trump cumplió con la exigencia y aunque se dice que la propia Ronna McDaniel, presidenta del RNC, acudió al domicilio del magnate neoyorquino, este se rehusó a participar pues además esta semana podría asistir a un tribunal en Georgia para aceptar su culpabilidad sobre los 13 cargos que pesan sobre él por presuntamente tratar de intervenir en los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 efectuadas en dicha entidad.

Sin Trump en el escenario, se espera que ochos de sus rivales en la arena política salgan a ofrecer sus mejoras propuestas para tratar de convencer a los ciudadanos a través de la televisión, aunque también existe la posibilidad de estar viendo una entrevista que el expresidente le concedió al presentador Tucker Carlson, la cual presuntamente se emitirá a la misma hora del debate republicano.

De esta manera, los aspirantes confirmados para subir al escenario para debatir sus conceptos de política son Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur; Ron DeSantis, gobernador de Florida; Chris Christie, exgobernador de New Jersey; Mike Pence, exvicepresidente; Tim Scott, senador de Carolina del Sur; Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte; Arkansas Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas; y el empresario Vivek Ramaswamy.

Se plantea que, a la hora del debate, se trasmitirá una entrevista de Donald Trump en otra plataforma. (VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

En la arena política

Nikki Haley

La exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y única mujer en el grupo, recientemente declaró que la mayoría de los aspirantes están más enfocados en reducir el apoyo de sus rivales que en enfrentar de manera directa a Donald Trump.

Ron DeSantis

El político de 44 años llega con sus números de popularidad muy golpeados durante la semana pasada, pues algunas encuestas lo veían empatado e incluso rebasado por Vivek Ramaswamy e incluso en New Hampshire por Chris Christie.

Chris Christie

El exgobernador de New Jersey es el único que públicamente reto a Donald Trump para debatir e incluso lo llamó “cobarde”. Su valentía quizá radica en que su campaña vive un buen momento por lo menos en New Hampshire.

Mike Pence

El exvicepresidente es uno de los aspirantes que rehúyen a Donald Trump y en su particular caso para no verse involucrado en el atque que sufrió el Capitolio en 2021. No obstante, su campaña no logra despegar.

Tim Scott

El senador de Carolina del Sur confía en que sus planteamientos, pero sobre todo la enorme cantidad de dinero invertida en la compra de publicidad pueda hacerlo mejorar la posición en la que se encuentra con respecto a sus adversarios republicanos.

Doug Burgum

El gobernador de Dakota del Norte que captó donantes al ofrecerles tarjetas de regalo de $20 dólares a cambio de donaciones de un dólar reconoce ser el aspirante menos conocido hasta el momento. Sin embargo, espera que su destino cambie después aparecer en el debate.

Asa Hutchinson

Para el exgobernador de Arkansas asegura que darle la oportunidad a Donald Trump de volver a gobernar a la nación sería un enorme riesgo para la nación. Por ello, está convencido de que es necesario cerrarle el paso a su correligionario de partido.

Vivek Ramaswamy

Al ser el aspirante más joven, plantea dirigir a la nación con una visión empresarial y parece que su propuesta ha logrado despertar a los votantes jóvenes y con postgrado como lo reflejan las encuestas, donde, al parecer, ya alcanzó a Ron DeSantis.

