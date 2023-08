Usando minibikini Alejandra Espinoza luce su tonificado cuerpo al posar en la playa

A Alejandra Espinoza le encanta compartir en Instagram fotos que la muestran durante sus vacaciones, y ahora sorprendió a sus fans al lucir su figura en la playa, usando un minibikini que resaltó su perfecto bronceado. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Cuando el día está de playa pues se va a la playa 😬 (en verdad el agua estaba congelada 😂)”. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

La bella actriz mexicana continúa en sus entrenamientos para competir en el maratón de Chicago, que se llevará a cabo en octubre, y en un video que publicó dejó ver que nunca olvida sus audífonos para disfrutar más sus rutinas. Su condición física actual es admirable. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Hace poco Alejandra recibió una visita de su gran amiga Clarissa Molina, por lo que no podían dejar pasar la oportunidad de posar juntas para unas fotos. Tras publicarlas en esa red social ella escribió el texto: “Qué bonito es lo bonito ✨ Más visitas de éstas mi Clarissa Molina”. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

