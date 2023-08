“Bienvenida, mi pequeño ángel”: Serena Williams se convirtió en mamá por segunda vez y compartió su felicidad con un video en TikTok

Serena Williams y su esposo Alexis Ohanian se convirtieron en padres por segunda vez y anunciaron el nacimiento de su hija con un video que difundieron en redes sociales.

La extenista subió a TikTok un video en el que se aprecia a la familia completa. La pareja está en casa con su hija mayor, de 5 años, abrazando y besando a la bebé recién nacida. El clip lo acompañó con el texto: “Bienvenida, mi pequeño ángel”.

Además del clip, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam compartió en Instagram una imagen de la familia completa, donde aparece sentada en el centro, sosteniendo a su bebé con la mano derecha y abrazando a su hija Olympia con la izquierda, a su lado aparece su marido, el empresario tecnológico fundador de la plataforma Reddit, posando en ella su mirada enamorada.

En esta imagen, la extenista reveló cómo se llamará su bebé, ya que la foto la acompaña el nombre “Adira River Ohanian”, acompañado de dos emojis de amor.

La exjugadora de 40 años también aprovechó la red social para anunciar que tanto ella como Adira se encuentran “”felices y sanas”; también relató que nunca olvidará el momento el momento en que Olympia conoció a su hermana. View this post on Instagram A post shared by Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian)

Williams y Ohanian llevan juntos casi una década, se comprometieron hace 7 años y tuvieron a Olympia en el 2017, después de esto se casaron y en mayo pasado dieron la noticia de que esperaban a su segundo hijo.

En lo deportivo, Williams dejó huella en el tenis como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, conquistó 73 trofeos, entre ellos 23 ‘grandes’, con siete Wimbledon, siete Abiertos de Australia, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros.

Sigue leyendo:

· Adiós, Serena Williams: La leyenda del tenis mundial se despide de las canchas entre lágrimas y ovaciones

· Serena Williams publicará su autobiografía y recibirá una cantidad de 8 cifras, reportan

· Joe Biden agradece a Serena Williams por demostrar que todo es posible