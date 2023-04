Serena Williams publicará su autobiografía y recibirá una cantidad de ocho cifras a cambio, reportan

La publicación de autobiografías siempre ha sido un negocio muy rentable, pero en los últimos meses el sector ha experimentado un notable auge mediático gracias a las polémicas y reveladoras memorias de un miembro de la realeza tan relevante como el príncipe Harry, quien lanzó al mercado el superventas ‘En la Sombra’ el pasado mes de enero. Desde entonces, celebridades tan variadas como Paris Hilton o Barbra Streisand se han lanzado de lleno a esta iniciativa, editando rápidamente sus libros o, como en el caso de la cantante, retomando un trabajo que había abandonado años atrás.

La última en apuntarse a este lucrativo carro es la tenista Serena Williams, quien se retiró definitivamente de las canchas el año pasado. La deportista, considerada la mejor raqueta femenina de la historia, no pudo evitar las lágrimas cuando dio a conocer tan dura decisión en la pasada edición del US Open, pero ahora se dispone a reflexionar en profundidad sobre ese punto de inflexión en su vida, así como sobre sus duros orígenes y su legendaria trayectoria, a través de un relato honesto y sin filtros, según prometen desde su círculo cercano.

Fuentes de su entorno señalan que el proyecto podría haber salido antes a la luz, si no fuera porque la estadounidense necesitaba estudiar minuciosamente todas y cada una de las ofertas que tenía sobre la mesa. Finalmente, Serena se ha decantado por aquella que supuestamente, le reportará mareantes beneficios. “El acuerdo que ha aceptado lleva aparejada una cantidad de ocho cifras“, ha indicado un informante al diario The New York Post. “Ha vendido sus memorias a WME gracias a la intervención de Suzanne Gluck”, ha añadido en referencia a la reputada agente literaria.

Además de meter cabeza en el sector editorial, Serena Williams, madre de la pequeña Olympia junto a su marido Alexis Ohanian, ha seguido los pasos de su buena amiga Meghan Markle y recientemente anunció el nacimiento de su productora de contenidos audiovisuales 926 Productions. La firma se centra, por ahora, en el ámbito deportivo y, sobre todo, en el papel jugado por mujeres pioneras en disciplinas que, hasta hace poco, estaban completamente dominadas por lo masculino. El único proyecto de la compañía que ha trascendido hasta el momento es un documental titulado ‘Copa 71’, que contará la historia del primer campeonato mundial de fútbol femenino que se celebró, con carácter extraoficial, en 1971.

