Carmen Villalobos rompe el silencio sobre su aumento de peso y hace una poderosa reflexión

Luego de unas merecidas vacaciones en compañía de su pareja, Frederik Oldenburg, la actriz Carmen Villalobos está lista para regresa a la rutina de su ajetreada vida; esto incluye la intensa rutina de ejercicio y buena alimentación que goza de seguir.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la antagonista del melodrama “Café con aroma de mujer” se sinceró sobre la travesía en la que se ha embarcado nuevamente para retomar una vida saludable.

Y es que en un contundente mensaje, Carmen Villalobos dejó más que claro que su regreso al gimnasio tiene como objetivo su salud, por lo que no se presionará por las libras que ganó durante este periodo vacacional.

“Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina“, dijo la colombiana.

De hecho, la conductora de Top Chef VIP aprovechó para compartir una reflexión con sus fanáticos: “Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre”, añadió.

Prueba de su compromiso por mantenerse saludable emocional y físicamente fue el video que Villalobos compartió en sus historias de Instagram desde el gimnasio, relatando su experiencia: “Ya llegó la hora de ponerse juiciosa nuevamente, retomar, así sea agosto. Así que hoy empezamos a darle de nuevo al ejercicio, con toda la pereza del mundo y con toda la motivación. A darle con todo”.

Desafortunadamente, su regreso trajo consigo mareos, ganas de vomitar y cansancio, pero también una sensación de orgullo al alcanzar los objetivos de su jornada de ejercicio.

