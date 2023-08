Edén Muñoz invadirá San José, Houston, NY y más con su “Consejos Gratis Tour 2023”

Exclusiva

Edén Muñoz es uno de los músicos más prolíferos del regional mexicano. Su capacidad de composición e increíble talento lo han llevado a los primeros lugares de las listas de reproducción en las plataformas digitales como Spotify, Youtube y itunes. Ahora recorrerá 14 ciudades de los Estados Unidos con su “Consejos Gratis Tour 2023”. Nueva York, San José y Houston son apenas algunos de los puntos donde hará paradas estratégicas. Edén Muñoz en concierto. Foto: Cortesía French Toast Agency.

En entrevista exclusiva con La Opinión, Edén Muñoz habló de esta experiencia y del valor que tiene el músico mexicano de hacer frente a una gira tan ambiciosa como la que hará en EE. UU y que viene haciendo por México. “Creo que estoy en una muy buena etapa de mi carrera, de mi vida y creo que uno decide aventarse cuando el público le retribuye a uno el cariño. A esa gente, le vengo a cantar”, inicia diciendo el ex integrante de Calibre 50.

Sus canciones son historias con las que muchos se identifican, después de su salida de Calibre 50, su audiencia ha crecido y se han encantado con sus piezas como solista: Chale, Simplemente Gracias, A La Antigüita y Contigo, son solo algunas de ellas.

Muñoz reconoce, además, la dedicación que hace ahínco cuando compone. “Siempre estoy escuchando música. He hecho una vida alrededor de eso. En mi casa, en el estudio. Tengo millones de ideas, de rolas, algunas salen, otras, no. Pero siempre en eso”.

Cada integrante de la banda ha seguido por su lado, pero recuerda que no fue algo exageradamente dramático o al menos así se le percibe. Admite que es algo que sucede todos los días en muchas bandas dentro de la industria.

Edén Muñoz se involucró en cada detalle de su gira “Consejos Gratis”

A pesar de su trayectoria y talento, sigue dedicado y cuidando cada detalle que implique una presentación. Cuida minuciosamente cosas que van desde el vestuario de cada persona que subirá al escenario, hasta la trayectoria y “ritmo” del show.

Nos confesó que sus nervios a veces vienen de lo que no puede controlar y que, por esa razón, pasa por cada uno de los departamentos que involucran su show: luces, sonido, merchandise, etc. “Me aseguro que todo haya rodado bien en las pruebas”, dice el talentoso Edén Muñoz. No reveló sorpresas, pero aseguró que habrá.

Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50. Foto: Cortesía French Toast Agency.

Ciudades y Fechas del “Consejos Gratis Tour 2023” de Edén Muñoz

Live Nation es la compañía encargada de producir el “Consejos Gratis Tour 2023” y por donde pueden adquirir los boletos para ver a Edén Muñoz. También tiene paquetes VIP, que incluyen desde entrada previa al evento hasta un Meet & Greet donde van a poder tomarse una foto el artista.

08-25 ? Brooklyn, New York ? Kings Theatre

08-26 ? Washington, DC ? Warner Theatre

09-01 ? San Jose, CA ? San Jose Civic

Por reprogramar ? San Diego, CA ? Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

09-08 ? Indianapolis, IN-Murat Theatre @ Old National Centre

09-09 ? Atlanta, GA ? Coca Cola Roxy

09-16 ? Funner, CA ? Harrah’s Resort Southern California – The Events Center

09-22 ? San Antonio, TX ? Majestic Theatre

09-23 ? Houston, TX ? 713 Music Hall

10-13-Reno, NV-Silver Legacy Grande Exposition Hall

10-27-Phoenix, AZ-Arizona Financial Theatre

10-28-El Paso, TX-Abraham Chavez Theatre

11-03-Minneapolis, MN-The Fillmore Minneapolis presented by Affinity Plus

11-11-Irving, TX-The Pavilion at Toyota Music Factory

Edén Muñoz y las colaboraciones musicales

Durante la entrevista que concedió el exponente de corridos, Edén Muñoz, a La Opinión, se le preguntó por sus coqueteos con cantantes de otro género y sobre su visión de las colaboraciones musicales. Dijo que siempre está abierto, pero que debe conectar, admirar, etc. En cuanto a eso de dedicarse de lleno a otro género, no. Se confiesa muy fiel a su música. Casi a diario entra al estudio. Es parte de su ADN.

Estas colaboraciones han sido de las más exitosas en la industria del regional mexicano y de los trabajos más cuidados también. Su música y sus éxitos con Carlos Rivera, Yuridia, Carin León, por mencionar solo algunos, así lo confirman. Sin embargo, como ya mencionamos, Edén Muñoz tiene sus condiciones: “Tenemos que vibrar, que entendernos, tengo que sentir que podemos llevar nuestra música a otros lados“.

Ejemplo de eso es el nuevo single que hizo para Spotify con Los Tucanes de Tijuana y Mario Quintero “La Tierra del Corrido“. En cuanto a otras pasiones, además de la familia, dijo: “No he conectado mucho con otras cosas que estén fuera de la música. Soy muy auténtico a lo que hago, a lo que vivo. Dentro de eso también siempre aprendo algo nuevo. Una nueva melodía, un nuevo sonido, una nueva canción. Este tour es parte de eso”, agrega Edén.

De su trabajo como productor asegura que es algo que no puede despegar del músico. De hecho, durante la entrevista, pudimos inferir que es parte de su habilidad extraordinaria. De esos trabajos y admiración a otros artistas dice: “Es importante que los músicos nos ayudemos con todos. Hay música de otros que a mí me inspiran y mi música inspira también a otros artistas”.

De su salida de Calibre 50, siempre ha dicho que fue una etapa que lleva en su alma y en sus recuerdos por siempre. Edén Muñoz es de los que está convencido que hacer las cosas con el corazón, se refleja en el amor de su público.

Del futuro, lo ve mientras anda. Cree que lo que gusta hoy, puede que mañana, no. Considera que el ser humano es cambiante, que el cariño del público se debe ganar y que nació para llenar con su música varios rincones del mundo. No cabe duda que Edén Muñoz está haciendo historia y sus Consejos Gratis Tour 2023 es una parte importante de ella.

Sigue leyendo:

Edén Muñoz hizo realidad el sueño de una fan invidente, ¡le llevó serenata! | VIDEO

Edén Muñoz dedica canción a Debanhi Escobar y las personas desaparecidas en México

Conoce la casa de Edén Muñoz, el exvocalista de Calibre 50 que se lanzó como solista

VIDEO: Así fue la aparatosa caída que sufrió integrante de Calibre 50 en concierto

Escucha la nueva canción de Alejandro Fernández y Calibre 50: “Decepciones”

Chiquis Rivera, Jacqie Rivera y Jenicka López simbolizan a Jenni Rivera en Premios Juventud