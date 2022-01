Conoce la casa de Edén Muñoz, el exvocalista de Calibre 50 que se lanzó como solista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante sinaloense Edén Muñoz, de 31 años y quien se lanzó como solista tras conquistar los escenarios con Calibre 50, nos ha llevado a conocer, por medio de diversos videos y fotografías, algunos de los rincones más íntimos del hogar que comparte con su esposa, Paloma Linares, y con sus dos hijos, Emilio y Mateo.

El talentoso intérprete vive en su ciudad natal en Los Mochis, Sinaloa, donde goza de una amplia residencia de dos pisos con todas las comodidades.

Cocina

Su cocina, la cual pudimos conocer cuando sostuvo una auténtica guerra con una rata, está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos y como desayunador.

Comedor

Su comedor, el cual nos mostró durante el Día del Padre del 2020, está conformado por una mesa de cristal con sillas de tono gris.

Sala principal

La sala principal, que se encuentra casi a un costado de la escalera que conecta con el segundo piso, cuenta con sofás de tono gris, así como con cojines blancos y azules.

Sala secundaria

Su sala secundaria, que ya parece más un salón de juegos, está compuesta por un sofá modular de color azul con cojines en tonos mostaza y blanco.

La habitación es completada por un aire acondicionado, el cual se convierte en su mejor aliado durante la temporada de calor.

Sala de música

Como buen cantante, Edén tiene en su casa un rinconcito dedicado a la música, donde cuenta con algunos de sus instrumentos musicales, como es el caso de su teclado. View this post on Instagram A post shared by Edén Muñoz (@edenmunoz)

Recámara principal

Su recámara nos las presumió en un video que lo muestra jugando al rodeo con Mateo, su hijo menor.

Gracias a ese material pudimos notar que su dormitorio cuenta con una cama grande, con una televisión, con un mueble en color blanco y con cortinas de tono café. View this post on Instagram A post shared by Edén Muñoz (@edenmunoz)

Recámara de Mateo

La recámara de Mateo, que anteriormente solo fue de Emilio, llama la atención por su piso laminado y por sus colores neutros, pues toda la habitación está pintada de blanco. View this post on Instagram A post shared by Edén Muñoz (@edenmunoz)

Por lo que pudimos ver en un video, la habitación cuenta con su respectiva cuna, con una cama individual, con una cómoda, con una lámpara de diseño muy original, entre otros muebles a disposición del integrante más pequeño de la casa. View this post on Instagram A post shared by Edén Muñoz (@edenmunoz)

Piscina

En el patio trasero tiene una zona de terraza, algunas plantas, así como una piscina, la cual, sin lugar a dudas, es el sitio favorito de sus hijos para darse un chapuzón. View this post on Instagram A post shared by Edén Muñoz (@edenmunoz)

