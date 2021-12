VIDEO: Así fue la aparatosa caída que sufrió integrante de Calibre 50 en concierto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los accidentes en los conciertos cada vez se vuelven más comunes, y en esta ocasión una de las víctimas de estos momentos aparatosos fue uno de los integrantes de Calibre 50, se trata de una fuerte caída de uno de sus músicos, Armando Ramos guitarrista y segunda voz.

Al estilo “Bichota”, haciendo referencia a la caída de Karol G en el concierto que ofreció hace unos días en Miami, Estados Unidos, Armando compartió el momento en sus redes sociales y se burló de su situación.

El músico aclaró que está bien de salud y que no fue algo más que el incómodo momento y que se presentó. “La neta no me di tan duro, me pesó más la guitarra, todo bien, ya me tocaba”, expresó en una de sus historias de Instagram.

En las imágenes capturadas se puede apreciar como después del momento, Armando sigue con sus actividades, es auxiliado por alguien del staff y continúa con sus actividades.

Toda la escena transcurre mientras interpretan “Ni que estuvieras tan buena”, una de las canciones más coreadas por el público que apoya a los artistas desde que iniciaron su carrera.

Es un músico originario de Mazatlán, Sinaloa, está casado con Mayra Sicairos y tiene dos hijos victoria y Armando, en las publicaciones donde hace referencia a su vida personal, se puede ver que disfruta los momentos en familia a lado de su esposa y los pequeños.

Armando forma parte de Calibre 50, es miembro fundador de la agrupación creada en 2010 que también está formada por Edén Muñoz, primera voz y acordeón, Alejandro Gaxiola, en la tuba y Erick García en la batería.

Entre los temas más populares de Calibre 50 están: “Simplemente gracias”, “El infiernito”, “Siempre te voy a querer”, “El corrido del Juanito”, “El tierno se fue”, “Aunque ahora estés con él”, “Tus latinos” y “A la antigüita”.

El más guapo de Caibre 50

Se trata de la persona que más atrás del escenario se sitúa en los conciertos y las tocadas, es decir de Erick García el encargado del denominado “motor” de la música, quien en sus redes sociales no deja de recibir halagos por, a juicio de sus fanáticas y fanáticos, ser muy guapo.

En los comentarios que recibe en sus fotos en la plataforma de Instagram, no lo bajan de guapo y hasta “chulada”.

Erick es oriundo de Mazatlán, Sinaloa; y es parte del grupo desde 2014. De acuerdo con su página el nombre del conjunto surge de lo que ellos querían proyectar pues el Calibre 50 es la bala que ningún blindaje logra detener y esa analogía la quieren con su música, pues buscan traspasar fronteras.

