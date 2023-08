Kevin McCarthy promoverá iniciar una investigación de juicio político relacionada con Joe Biden

Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, no quita el dedo del renglón en asegurar que, en su etapa como vicepresidente del país, presuntamente Joe Biden recibió millones de dólares de compañías con las cuales su hijo realizaba negocios bajo el argumento de tener injerencia en las decisiones tomadas en la Casa Blanca.

Por ello, bajo la premisa de iniciar una investigación de juicio político, le han exigido que presente extractos bancarios, así como los de sus tarjetas de crédito y toda la documentación relacionada con los negocios de su familia en el extranjero, pues hasta el momento acceder a ello no le es posible al republicano, pero en caso de que el actual mandatario continue negándose a hacerlo, entonces pondrá a consideración la posibilidad de una investigación de impeachment.

Durante una entrevista concedida a Fox News, McCarthy describió a detalle la estrategia que seguiría para tratar de demostrar que los Biden recibieron sobornos, los cuales permanecen ocultos en algún lugar.

“Si nos proporcionan los documentos, no habría necesidad de una investigación de impeachment. Pero si retienen los documentos y luchan como lo han hecho ahora para no proporcionar al público estadounidense lo que merecen saber, avanzaremos con la investigación de juicio político cuando volvamos a la sesión”, señaló.

La mayoría de los demócratas afirman que Kevin McCarthy asume el rol de soldado de Donald Trump al presionar a los Biden. (OLIVIER DOULIERY / Getty Images)

El californiano de 58 años hizo referencia a la declaración de un informante del FBI quien, en junio de 2020, habló sobre un soborno de $5 millones de dólares que Mykola Zlochevsky, propietario de la compañía de gas ucraniana Burisma, les pagó a los Biden.

“¿Por qué no podemos conseguir los documentos que demuestren que no está siendo sobornado, que no recibió dinero extranjero directamente y que no habló con su hijo?

Descubrimos que el entonces vicepresidente Biden, candidato a presidente, le dijo al público estadounidense cosas que no son ciertas, y ahora tuvo que cambiar su versión”, enfatizó.

En este sentido, en varias ocasiones la Casa Blanca ha negado categóricamente que el presidente haya estado relacionado con los negocios de su hijo Hunter y además reitera que los republicanos no tienen ninguna prueba corrobore su versión.

