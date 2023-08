Estos aparatos pueden cocinar de todo, desde elotes enteros hasta gallinas de Cornualles.

Con una freidora de aire grande, el preparar una comida para una reunión es pan comido.

By Tanya A. Christian

Si estás buscando una manera rápida y fácil de preparar platillos para una familia de cuatro o más, es posible que valga la pena considerar una freidora de aire grande. Las mejores freidoras de aire grandes pueden cocinar sin problema pollos enteros, pasteles, jugosos solomillos y pizzas, con poco o nada de aceite.

Hoy en día las freidoras de aire que hay en el mercado vienen en varios tamaños, empezando pequeñas de tan solo 1 cuarto de galón. Pero con una capacidad de cocción de más de 5 cuartos de galón, los modelos que te mostramos a continuación pueden cocinar mucha más comida que las freidoras de aire de menor capacidad, a veces hasta el doble de la cantidad.

Al comprar una freidora de aire grande, no te guíes solo por la descripción del fabricante. En las pruebas de Consumer Reports de más de 50 freidoras de aire, notamos que la capacidad que es anunciada suele ser menor que la medida de capacidad real. Por ejemplo, una de las freidoras de aire más grandes en nuestra lista de calificaciones es la freidora de aire de tamaño familiar Paula Deen HF-9001D. La capacidad indicada es de 9.5 cuartos de galón, pero su capacidad real es de 8.9 cuartos de galón. La mejor calificada, freidora de aire Wolfgang Puck 9.7 QT, se anuncia como aún más grande con una capacidad de 9.7 cuartos de galón. Pero en realidad es más pequeña, con una capacidad real de 8.2 cuartos de galón.

En nuestra última ronda de pruebas, evaluamos cuatro modelos populares, incluyendo el Pioneer Woman PW6136170192004, cuyo rendimiento fue impresionante y se posicionó dentro de las siete mejores opciones de freidoras de aire grandes en nuestra lista.

A continuación, encontrarás una lista en orden alfabético con los modelos que obtuvieron las mejores calificaciones, cada uno supera una capacidad de 5 cuartos de galón. (Las dimensiones mencionadas son altura por ancho, por profundidad). Estas opciones obtuvieron un buen desempeño en general y sobresalieron en nuestra prueba de facilidad de uso o en nuestra evaluación del nivel de ruido, o en ambos.

Si estás buscando un electrodoméstico más pequeño, uno que cocine bien para una o dos personas, consulta nuestra selección de las mejores freidoras de aire pequeñas. Los miembros de CR pueden obtener todas las especificaciones de la gama completa de freidoras de aire que hemos puesto a prueba, explorar nuestras calificaciones a detalle y filtrar los resultados según el precio, el tamaño y otras características que mejor satisfagan sus necesidades. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de freidoras de aire, consulta nuestra guía de compra de freidoras de aire.

Beautiful by Drew Barrymore 19089

Capacidad real: 9 cuartos de galón

Dimensiones: 14 x 17 x 15 pulgadas

Los evaluadores encontraron que la freidora de aire Beautiful por Drew Barrymore 9QT TriZone con una pantalla táctil y configuraciones programadas, es fácil de ver y usar, lo que le ayudó a obtener calificaciones altas en nuestra evaluación de controles. Otros aspectos que la destacan son su interior y exterior que son muy fáciles de limpiar, junto con su buen y atractivo diseño. Y aquellos quienes tienen una familia grande apreciarán el tamaño de esta freidora. Este modelo de 9 cuartos de galón tiene el tamaño más grande dentro de nuestra lista, además es uno de los pocos que tanto su capacidad anunciada como su capacidad real coinciden. También su garantía de dos años es más larga que la mayoría. Su única desventaja es que es un poco más ruidosa de lo normal.

Bella Pro Series – 6-qt. Digital Air Fryer

Capacidad real: 5.2 cuartos de galón

Dimensiones: 13 x 11 x 14 pulgadas

Con una capacidad de poco más de 5 cuartos de galón, la Bella Pro Series 90168 está en una escala de menor tamaño dentro de esta selección de freidoras de aire grandes , y es también la que pesa menos. Nuestros evaluadores quedaron impresionados especialmente por la facilidad de uso de sus controles. Además, es muy fácil de limpiar. Lo que resulta no tan bueno es la cantidad de ruido que produce mientras está funcionando. Junto con el modelo Beautiful por Drew Barrymore, es uno de los más ruidosos de esta lista. Pero a un precio de $80, es también la más económica. Además, su garantía de dos años es más larga que la mayoría.

Dreo Pro Max DR-KAF001

Capacidad real: 5.9 cuartos de galón

Dimensiones: 14 x 13 x 15 pulgadas

El modelo Dreo Pro Max, es una freidora de aire digital con horno de cocina que integra 11 funcionalidades en una, obtuvo un desempeño impresionante al obtener muy buenas calificaciones por la facilidad de uso de su controles, el nivel de ruido y su facilidad de limpieza. Sus 11 configuraciones preprogramadas resultan muy útiles (cinco formas de cocción y seis niveles preestablecidos para alimentos), al igual que su diseño en general. También, es una de las pocas freidoras de aire de gran capacidad dentro de nuestra lista que tiene una pequeña ventanilla por donde puedes ver y revisar tu comida sin tener que interrumpir el proceso de cocción. La garantía de un año que tiene este modelo coincide con la mayoría de las freidoras de aire en nuestra lista.

Instant Vortex Plus 6-Quart Air Fryer with ClearCook and OdorErase

Capacidad real: 5.2 cuartos de galón

Dimensiones: 13 x 12 x 16 pulgadas

La freidora de aire Instant Vortex Plus de 6 cuartos de galón tiene una ventanilla transparente, lo que te permite monitorear el nivel de cocción sin tener que remover la canasta o el contenedor de la freidora. A pesar de su descripción, la capacidad real del modelo es de 5.2 cuartos de galón. Obtuvo una excelente calificación por sus controles, tiene una pantalla digital y cuenta con una opción que te permite personalizar los programas de cocción. Además de ser fácil de usar, esta freidora que puede ponerse en la máquina lavaplatos también obtuvo un nivel de rendimiento sólido dentro de nuestras pruebas de ruido y limpieza.

Pioneer Woman PW6136170192004

Capacidad real: 6.7 cuartos de galón

Dimensiones: 14 x 13 x 16 pulgadas

Decorada con un diseño de flores vintage, esta freidora de aire de 1,700 vatios de la marca The Pioneer Woman sigue el mismo patrón de la colección de la marca con diseños coloridos. Es uno de los únicos modelos en nuestras clasificaciones que tiene una capacidad real mayor a la establecida en su descripción (6.7 cuartos de galón, en lugar de los 6.3 cuartos de galón con los que se anuncia), y también es un modelo único al integrar un temporizador y un compartimento para guardar el cable. En nuestro laboratorio, esta freidora sobresalió en nuestras pruebas de limpieza y ruido, también recibió calificaciones bastante altas por la facilidad de uso de sus controles. Con ocho configuraciones preprogramadas, una pantalla digital y una canasta apta para lavaplatos, les va a encantar a muchas familias. Además, tiene dos años de garantía.

T-Fal Easy Fry XXL Air Fryer & Grill

Capacidad real: 5.4 cuartos de galón

Dimensiones: 13 x 13 x 17 pulgadas

Esta freidora de aire T-Fal tiene una capacidad real ligeramente por debajo de la que es anunciada de 5.9 cuartos de galón, pero aún así cuenta con suficiente espacio para cocinar para una familia de cuatro personas, una ventaja adicional que tiene es que cuenta con configuraciones para cocción de alimentos preprogramadas. Sus controles automáticos y el poco ruido que hace cuando está funcionando hacen que sea fácil de usar y de limpiar. Otros de sus principales atributos son que cuenta con la opción de precalentado, apagado automático y un recordatorio que te indica cuando revólver o voltear. Viene con una garantía de un año.

Wolfgang Puck 9.7QT Air Fryer Stainless Steel, Large Single Basket Design

Capacidad real: 8.2 cuartos de galón

Dimensiones: 14 x 16 x 13 pulgadas

Con una capacidad real de 8.2 cuartos de galón, la freidora de aire Wolfgang Puck 9.7QT es una de las freidoras de aire más grandes dentro de nuestras lista de calificaciones que se gana nuestra recomendación. Superó las expectativas en nuestras pruebas de facilidad de uso y también obtuvo buenos resultados en nuestras pruebas de ruido y limpieza. Este modelo incluye una garantía de un año, similar al periodo de garantía de la mayoría de las freidoras que recomendamos. Si está cocinando para una multitud de personas o una familia grande, esta freidora hará un buen trabajo.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.