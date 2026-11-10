Republicanos del Congreso exculpan a Trump de implicación en red sexual de Epstein

Un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aseguró que no encontró pruebas que vincularan al presidente con los delitos del financiero. Los demócratas rechazaron esa conclusión y pidieron continuar las investigaciones.

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyeron que no encontraron pruebas que implicaran al presidente Donald Trump en la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein, tras una investigación de 15 meses que también documentó graves fallas institucionales que permitieron al financiero cometer abusos durante años.

El informe, publicado este martes 10 de noviembre, se basó en 19 entrevistas y declaraciones de testigos, además de documentos del Departamento de Justicia, registros financieros y archivos del patrimonio de Epstein. Los legisladores republicanos sostuvieron que ninguna de las pruebas examinadas permitió establecer la participación del mandatario en las actividades criminales del financiero y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Según el documento oficial, “los demócratas del Comité de Supervisión concentraron sus esfuerzos de investigación en el presidente Trump en lugar de en las fallas institucionales más amplias y de décadas de duración que permitieron los abusos de Epstein y privaron a las víctimas de una justicia rápida”.

Los republicanos también afirmaron que los testigos consultados coincidieron en que, hasta donde tenían conocimiento, Trump no participó en los delitos de Epstein y Maxwell. La conclusión correspondió a la mayoría republicana, no a una resolución judicial.

Fallas institucionales permitieron los abusos

El presidente del comité, James Comer, señaló que la investigación reveló deficiencias en las actuaciones de fiscales, autoridades policiales e instituciones financieras que durante años no consiguieron detener los delitos.

“Epstein actuó con impunidad, protegido y amparado por poderosas conexiones y un sistema de justicia que falló repetidamente a sus víctimas”, afirmó Comer en un comunicado.

El informe cuestionó el acuerdo judicial de 2007 que permitió a Epstein evitar cargos federales a cambio de declararse culpable de delitos estatales menores. También señaló que las autoridades no informaron adecuadamente a las víctimas.

Los republicanos criticaron al Departamento de Justicia por los retrasos en la publicación de los archivos, las deficiencias en la protección de datos de las víctimas y la comunicación insuficiente sobre los documentos divulgados.

El comité recomendó nuevas entrevistas con testigos e investigaciones sobre personas relacionadas con Epstein, además de mayores garantías para que las sobrevivientes pudieran acceder a sus expedientes.

Demócratas sostuvieron acusaciones contra Trump

Las conclusiones republicanas contrastaron con un informe publicado el 26 de octubre por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, quienes solicitaron el nombramiento de un fiscal especial para investigar posibles vínculos del presidente con los delitos de Epstein.

El documento, presentado por el congresista Jamie Raskin, recopiló testimonios y antecedentes relacionados con 11 mujeres. Cinco de ellas formularon acusaciones de violación o agresión sexual contra Trump en circunstancias relacionadas con Epstein, según los legisladores demócratas.

Los autores sostuvieron que existían elementos suficientes para investigar una posible participación del mandatario en actividades de explotación sexual durante la década de 1990. Sin embargo, esas acusaciones no constituyeron pruebas judicialmente acreditadas de responsabilidad penal.

“Las mujeres que sobrevivieron a Epstein merecen ser escuchadas”, declaró Raskin, quien exigió acceso completo a los archivos y una investigación independiente sobre los posibles cómplices del financiero.