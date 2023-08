Alexa Dellanos se graba en el baño, usando un ajustado enterizo rosa

Alexa Dellanos cada vez tiene más seguidores en Instagram, y ahora los complació con un video que grabó en el baño, luciendo su retaguardia mientras usaba un enterizo color rosa pálido. Ella escribió en su post el mensaje: “Construyendo lento y firme”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella influencer de moda y estilo de vida se ha dejado ver varias veces en el gimnasio acompañada de su mamá (la conductora Myrka Dellanos), y un día decidieron posar juntas después de sus rutinas, luciendo espectaculares al usar ajustados legggings negros que resaltaron sus caderas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Alexa ha retomado sus redes sociales, tras una ausencia de varias semanas; ella está planeando varios nuevos proyectos pero no olvida su faceta de modelo. Una foto en la que aparece usando un body de color negro obtuvo más de 432,000 likes y generó comentarios de varias famosas, entre los que destacó el de Myrka, quien escribió: “Amo esta foto!!! Te amo más!!!! Regresa! 😍😍😍😍😍😍” View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

