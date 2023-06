Sin sostén, Alexa Dellanos pasea por París usando un enterizo con abertura al centro

Alexa Dellanos ha vuelto a publicar en Instagram, y ahora complació a sus más de nueve millones de seguidores con unas fotos tomadas en París. Ella lució espectacular al salir a pasear, usando un ajustado enterizo negro con abertura al centro, dejando ver que no llevaba sostén.

Desliza para ver todas las fotos

La bella influencer de moda y estilo de vida también lució sus atributos al posar en un balcón, usando un minivestido estampado. También complementó las imágenes que compartió con el mensaje: “Alegría de vivir”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Durante su viaje no podían faltar fotos en las que Alexa posara cerca de la Torre Eiffel; para la ocasión usó un minivestido color champagne que resaltó su minicintura de 22 pulgadas. Recientemente ella informó a sus fans que abrirá una cuenta alterna de Instagram especialmente para vender y donar prendas de su propio closet. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Sigue leyendo: