Álvaro Fidalgo responde a los abucheos de los aficionados de las Águilas del América

Las cosas no andan bien entre los aficionados de las Águilas del América y el club. El conjunto de André Jardine tuvo una mala participación en la Leagues Cup y era el momento de limpiar su imagen en la Liga MX. Pero el conjunto azulcrema obtuvo una sufrida victoria ante este modesto equipo. Los aficionados reclamaron en medio del partido y Álvaro Fidalgo reaccionó a sus críticas.

Con goles de Valdés, Rodríguez y Quiñones, las Águilas del América vencieron 3-2 al Necaxa que dio pelea con el doblete de Facundo Batista. Pero el rendimiento del conjunto azulcrema fue criticado con casos puntuales como los de Álvaro Fidalgo, Miguel Layún y Emilio Lara.

“A mí me pasó el otro día, no quería hablar del tema, pero al final acepto la crítica porque cada uno tiene su opinión al igual que yo cuando veo fútbol, pero es raro cuando pasan otras cosas que ya no son críticas y hay que aceptarlas porque así es el fútbol. Llevo yendo al Bernabéu como aficionado desde los 12, 13, 14 años y abucheaban a Cristiano Ronaldo, no nos van a abuchear a nosotros que no somos nadie, es normal, hay que cambiarlo con resultados y títulos, no queda de otra”, dijo Fidalgo al finalizar el partido.

¿Y ESO? 😳



Ojo al gesto de Layún al final del partido en el Azteca.



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/1xlwJfc17Y — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 24, 2023

Las Águilas del América no se coronan campeones desde 2019. Esta sequía de títulos ya está cansando a los aficionados del conjunto azulcrema. Bajo estas circunstancias, Fidalgo intenta comprender las molestias de los seguidores del club que no han podido festejar un campeonato desde hace varios años.

“Al final entiendo que la gente esté cansada, vienen de muchos fracasos en estos años y es entendible. Nosotros tenemos que intentar cambiar eso ganando partidos y títulos, pero es normal porque al final también se entiende”, reconoció.

América 🦅 "He ido al Bernabéu y han abucheado a Cristiano Ronaldo, que no nos toque a nosotros" 🗣️



Álvaro Fidalgo hablo sobre las críticas y los abucheos que le han tocado a él y a sus compañeros… 👇🏻 pic.twitter.com/dh6n2J0hbQ— Mauricio Gutiérrez (@Pulimau) August 24, 2023

Una victoria que le da vida al América

El histórico conjunto azulcrema llegaba a este duelo contra el Necaxa necesitado de una victoria. Las Águilas del América debían limpiar su imagen luego de una pésima Leagues Cup. A pesar de que no fue una victoria contundente, estas tres unidades le dan respiro a André Jardine y sus dirigidos.

“Era muy importante ganar. Al final te quedas fuera de la Leagues Cup, empatamos contra Atlas aquí y no se podía no ganar hoy, era una obligación y sufrimos, pero es una victoria y contra León el sábado será un gran partido y luego contra Cruz Azul en el Azteca también y hoy era muy importante, sin duda”, explicó Fidalgo.

Las Águilas del América volverán a la acción este sábado 26 de agosto. El conjunto azulcrema recibirá al Club León de Nicolás Larcamón. Por lo pronto el conjunto de André Jardine ocupa la sexta casilla de la Liga MX con dos victorias, un empate y una derrota.

Sigue leyendo:

· Águilas del América sumaron nueva victoria con protagonismo del colombiano Julián Quiñones

· El entrenador de las Águilas del América le resta mérito a la Leagues Cup y a los clubes de la MLS

· Landon Donovan le mandó un golpe al orgullo de la Liga MX: el exfutbolista aseguró que la MLS tiene mejores equipos que el fútbol mexicano