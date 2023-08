“Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, es nombrada por Spotify como “la canción del verano en 2023”

El verano está entrando a su último mes, y con motivo de ello la plataforma de streaming Spotify dio a conocer la lista de las canciones más escuchadas a nivel mundial durante esa estación del año, siendo “Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, el número 1. El cantante mexicano destacó con otros éxitos, como “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions Vol. 55” en el número 14, y “La Bebé (Remix)” en el puesto 5. View this post on Instagram A post shared by Spotify News (@spotifynews)

El top 10 también presentó a grandes artistas, como Bad Bunny (con “Where she goes”), Taylor Swift (con “Cruel summer”), Grupo Frontera (con “un x100to”), Miley Cyrus (con “Flowers”) y Harry Styles (con “As it was”). En cuanto a las canciones del verano descargadas y reproducidas sólo en Estados Unidos, el primer puesto fue para el sencillo “Last night” de Morgan Wallen.

En un comunicado, Antonio Vazquez, director del área editorial latina de Spotify en Estados Unidos, destacó el éxito de la música mexicana este año tanto en la plataforma como a nivel mundial: “Ver el ascenso de “Ella baila sola” hasta convertirse en la canción mundial del verano ha sido verdaderamente estimulante. Es un testimonio de cómo la música mexicana no sólo está capturando corazones, sino también dominando la escena musical internacional y convirtiéndose en uno de los géneros que impulsan el crecimiento a nivel mundial. Ya no se trata sólo de ritmos pegadizos; los artistas están infundiendo con éxito en su música sus historias personales, experiencias y un sentido de orgullo cultural”.

