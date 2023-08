Geraldine Bazán eleva la temperatura posando en bikinazo de hilo y cadenas desde un yate

La actriz Geraldine Bazán elevó la temperatura en redes sociales al presumir sus atributos desde un yate luciendo un microbikini de flores y cadena.

A sus 40 años y siendo madre de dos niñas ha dejado muy claro que es una mujer con un cuerpazo y con un rostro espectacular.

Esta semana dejó atónitos a parte de su más de 5,6 millones de seguidores en Instagram al compartir diversas fotografías luciendo un traje de baño de tanga y top estampado con cadenas en los tirantes.

En las primeras imágenes que compartió apareció de día posando muy sensual teniendo el mar y una montaña de fondo en La Paz, Baja California Sur.

En un segundo carrusel que compartió se le vio posando con el mismo traje de baño, pero de noche y mostrándose más fresca y alegre.

“Como siempre Divina luciendo cuerpazo”; “Eres la mujer perfecta”; “Hermosa eres muy sexy”; “Gabriel Soto en tu vida tendrás un mujerón que tenga la belleza y elegancia de tu ex, perdiendo como siempre”; “Belleza de cuerpo”; “Eres única no tienes comparación con absolutamente nadie”; “Eres una dama súper bellísima amor me encanta tu hermoso cabello, princesa” y “Eres insuperable esa es la verdad”, son algunos de los comentarios que le han dejado en los posts que compartió y que reúnen miles de ‘me gusta’.

