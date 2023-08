Hongos y bacterias: la FDA alerta sobre uso de gotas para ojos en EE.UU.

Los reguladores federales de salud advierten a los consumidores que dejen de usar inmediatamente dos gotas para los ojos adicionales debido a una posible contaminación bacteriana o fúngica.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda a las personas que no compren “Dr. Berne’s MSM Drops 5% Solution” y “LightEyez MSM Eye Drops – Eye Repair”, advirtiendo que podrían representar un riesgo grave para la salud, incluidas infecciones potencialmente mortales y para la visión. La agencia señaló que no conoce a nadie que haya informado de un problema debido a los productos.

Según la reseña de medios locales, los últimos retiros del mercado siguen a una serie de advertencias de la FDA a principios de este año contra el uso de varias marcas de gotas para los ojos relacionadas con un brote de bacterias resistentes a los medicamentos. El brote está relacionado con al menos cuatro muertes en 18 estados y decenas de infecciones.

Las pruebas de los productos realizadas por la FDA descubrieron que estaban contaminados con microbios y no eran estériles, lo que exige la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Ambos productos, que según la agencia no están aprobados y se comercializan ilegalmente en los EE. UU., también contienen metilsulfonilmetano (MSM) como ingrediente activo, que no está aprobado en productos de gotas para los ojos.

“El uso de gotas para los ojos contaminadas podría provocar una infección leve o grave que ponga en peligro la visión y que posiblemente podría progresar hasta convertirse en una infección potencialmente mortal”, dijo la FDA.

Por su parte, Dr. Berne emitió un retiro voluntario de la solución MSM Drops 5% de Dr. Berne, mientras que LightEyez Limited, con sede en Londres, no respondió a la FDA ni tomó medidas para proteger a los consumidores, según la agencia.

Una bacteria que causa infecciones en la sangre

Global Pharma Healthcare retiró en febrero todos los lotes de sus marcas EzriCare y Delsam Pharma de “gotas para ojos lubricantes de lágrimas artificiales”, que, según dijo, podrían estar contaminadas con bacterias.

Ambos productos se comercializaban ilegalmente y nunca se habrían considerado seguros, según la FDA, porque contienen metilsulfonilmetano (MSM) como ingrediente activo.

“No existen medicamentos oftálmicos comercializados legalmente que contengan MSM como ingrediente activo”, dice el comunicado.

Si bien Dr. Berne’s dio a la FDA un acuerdo verbal para retirar voluntariamente las gotas, los investigadores federales dicen que el distribuidor LightEyez Limited no ha respondido a los intentos de la FDA de contactarlos.

Si ya compraste las gotas para los ojos, la FDA recomienda dejarlas en un sitio de devolución de medicamentos. Además, la FDA está pidiendo a los profesionales de la salud y a los consumidores que informen sobre cualquier problema de salud o de calidad relacionado con un medicamento a través del programa MedWatch Adverse Event Reporting de la FDA.

