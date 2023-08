Vecinos rechazan que Hotel Mayfair se convierta en vivienda para desamparados

Desde hace siete años, Rubén Luna vive con su familia a unos pasos del histórico Hotel Mayfair que fue comprado por la ciudad de Los Ángeles para convertirlo en hogar temporal de las personas sin hogar, pero él como la mayoría de los vecinos están en desacuerdo con la conversión del inmueble, y aseguran que sus voces no fueron tomados en cuenta.

Estiman que el proyecto creará la más grande concentración de personas sin hogar fuera de Skid Row en el centro de Los Ángeles.

“Cuando el hotel se usó para el proyecto Roomkey y se puso ahí a los homeless durante la pandemia, había música a todo volumen a toda hora del día, pequeñas botellas de whiskey y jeringas tiradas alrededor. ¿Qué tal si un niño se pica con una de esas jeringas y se contagia de alguna enfermedad”, cuestiona Rubén.

Este vecino considera como equivocado el plan de transformar el hotel en un refugio temporal para los desamparados. “Aquí hay muchos niños pequeños que caminan solos por su nieve a la tienda de la esquina. Eso ya no va a poder ser. Está muy mal esta decisión. La mayoría de los vecinos no queremos que ponga aquí a los desamparados”.

Lo que es más, cuestiona: “¿cómo saber si son violadores o abusadores de niños los que traigan aquí a vivir? No hay razón. Ahora voy a tener que mantener mi ventana cerrada porque no sé si algunas de esas personas que van a traer al hotel son ladrones o consumidores de drogas. Yo ya no me voy a sentir seguro en mi vecindario, y voy a tener que estar caminando siempre alerta, mirando sobre mi hombro, cuidando que nadie me vaya a atacar”.

Anticipa que lo único que va a pasar es que si alguien es agredido o asaltado por alguna de las personas que traigan a vivir al hotel Mayfair, la Ciudad se va a ganar una demanda multimillonaria.

Los vecinos aseguran que no fueron tomados en cuenta en el proyecto para hacer del Hotel Mayfair, un hogar temporal para personas sin hogar. (Araceli Martínez/La Opinión)

Compra aprobada

El Concejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó hace unas semanas, la compra del Hotel Mayfair con el objetivo de contar con vivienda interina para los desamparados quienes además de un techo, dispondrán de servicios en el lugar.

De acuerdo a la oficina de la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, la adquisición es parte de una estrategia amplia para confrontar de manera urgente el desamparo.

“Necesitamos hacer todo lo que podamos para sacar de las calles a los angelinos y ponerlos en una vivienda temporal tan pronto como sea posible mientras construimos vivienda permanente. La compra propuesta del Mayfair es un paso importante hacia esa meta”, dijo en un comunicado la alcaldesa después de que el Concejo aprobó la compra.

Los Angeles Times estima que el costo aproximado del Hotel Mayfair será de $83 millones después de las renovaciones, un estimado de $282,000 por unidad. La compra y rehabilitación del inmueble se llevará un tercio del presupuesto Inside Safe de $250 millones.

Solo en la ciudad de Los Ángeles hay un estimado de 46,000 personas sin hogar contra 75,000 del condado.

El Hotel Mayfair tiene 15 pisos y 296 habitaciones. Se localiza a una cuadra de la John Liechty Middle School y a dos de la Esperanza Elementary School.

Durante su primer acto de gobierno, el 12 de diciembre, al asumir el cargo de alcaldesa, Bass declaró el estado de emergencia en torno al desamparo, el cual reconoce la severidad de la crisis para buscar con urgencia un techo a la gente sin hogar.

Rubén Lares, vecino del Hotel Mayfair teme que su hija crezca en un ambiente donde predomine el crimen. (Araceli Martínez Ortega/La Opinión)

Va a ser un caos

Hace 15 días que Beto Sánchez se enteró que el Hotel Mayfair será un edificio para albergar a personas en situación de calle .

“Va a ser un desmadre. Ya no va a poder uno andar a gusto. El barrio se va a echar a perder”, dice Beto, quien lleva 26 años viviendo casi enfrente del Hotel Mayfair. “Durante la pandemia estuvo más tranquilo. Se detenían un poco más por el miedo al covid-19”.

Ruben Lares, casado y padre de Sofía, quien ha vivido del lado del hotel Mayfair desde hace 10 años, dice que le preocupa que su hija crezca viendo a la población sin hogar tirando basura por todas partes.

“Ya lo vivimos con el proyecto Roomkey cuando trajeron al hotel a las personas sin hogar. Eso trajo consumo de drogas y alcohol así como actividades sexuales en los alrededores del edificio. Esto no va a mejorar, el crimen va a ser peor, y vamos a ver más gente viviendo en sus carros alrededor del hotel”.

Este padre de familia dice que a los vecinos no les preguntaron su opinión para convertir el Hotel Mayfair en albergue de desamparados.

“Parece que hubo algunas reuniones en el Concejo pero ya lo tenían decidido. Lo iba a hacer a como diera lugar. A ellos no les importa lo que los residentes piensen. No les importa que haya dos escuelas, una primaria y una junior, así como un proyecto de vivienda de la sección 6”.

Rubén Luna se opone a que el Hotel Mayfair sea un lugar para dar techo a los desamparados. (Araceli Martínez/La Opinión)

Por tanto, asegura que ningún vecino ni los negocios alrededor del hotel están felices. ¿Cuál es la solución al desamparo?… No lo sé, pero sí sé que no nos consultaron para hacer del Hotel Mayfair un edificio para que vivan desamparados.

La Oficina del Alcalde dio a conocer en un comunicado que involucrará activamente a la comunidad circundante, los socios y el proveedor de servicios mientras se preparan para comenzar a operar en los próximos meses.

El Ayuntamiento ejecutará el contrato de compra tras la decisión del Concejo. El depósito en garantía debe cerrarse antes del 31 de agosto de 2023.

Roxana Pineda, una pequeña comerciante al lado del Hotel Mayfair en contra de que sea convertido en albergue para personas sin techo. (Araceli Martínez/La Opinión)

El comercio en contra

Roxana Pineda, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en la esquina del Hotel Mayfair desde hace 10 años, rechaza terminantemente el plan para hacer que el hotel sea hogar para los sin techo.

“Durante el Proyecto Roomkey, las personas homeless que trajeron a vivir al hotel, tiraban basura por todas partes. Había música a las 5 de la mañana. No dejan dormir a la gente. Y muchas de las personas sin hogar vendían drogas”.

Recuerda que al inicio de la pandemia, el hotel Mayfair se convirtió en hospital. “Yo veía cómo los trabajadores de salud vestidos como astronautas sacaban personas muertas por covid; después limpiaron y metieron a los homeless, pero venía de todo. La gente que estuvo acá, muchos tenían carros y sus hijos, eran dueños de casa. Yo los escuchaba hablando por teléfono. Muchos de esos hombres recibían dinero en efectivo del estado y cupones de alimentos”.

La comerciante critica que cuando fueron a la reunión al Concejo ya estaba decidida la compra. “Para qué hicieron reuniones si nuestras opiniones no iban a ser tomadas en cuenta”.

Y lo que es más, pregunta por qué la alcaldesa no propuso comprar un hotel en Santa Mónica o Beverly Hills para albergar allá a los desamparados.

“No, vienen a traerlos a donde estamos las comunidades de bajos ingresos”, dice.

El Hotel Mayfair será transformado para convertirlo en residencia para las personas desamparadas de Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

De acuerdo a Elaine Alaniz, presidenta del Concejo Vecinal Westlake North, el plan de la oficina de la alcaldesa ambiciona acomodar a más de 2,000 individuos en los próximos dos años en el Hotel Mayfair, lo que va a crear un constante flujo de residentes que entran y salen del vecindario.

“Sabemos que este proyecto no solo no mantendrá a la gente dentro de la propiedad sino que es muy probable que contribuya a que más campamentos se establezcan afuera”.

Y deplora que a pesar del gran impacto de este proyecto, el involucramiento de la comunidad no existió, lo que hizo sentir a los residentes marginados y que su voz no cuenta.