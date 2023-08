Luis Enrique defendió a Luis Rubiales en medio del escándalo del beso: “Su labor es sobresaliente”

El escándalo del beso y la sorpresiva no renuncia este viernes durante la Asamblea General Extraordinaria ha dividido opiniones y posturas en torno a Luis Rubiales. Una de ellas fue la del entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique. Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante su intervención en la Asamblea General. Foto: EFE/ RFEF.

Desde la Ciudad Deportiva de Poissy (afueras de París) en medio de una rueda prensa antes del encuentro del PSG contra el RC Lens, el exseleccionador de España fue cuestionado sobre el tema controversia de la última semana y la alocución del dirigente.

Aunque evitó opinar con profundidad del tema, el DT no dudó en dar buenas referencias de la labor del mandatario al frente de la Federación. “Si tengo que hablar basado en mi experiencia, en lo que viví, porque estuve muchos años en la Federación, creo que la labor de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional”.

“Ahí están los números que lo avalan, las asambleas, las ayudas al fútbol modesto, diría una labor sobresaliente”, dijo en el final de su primera contestación.

Entrenador del PSG, Luis Enrique, durante la conferencia de prensa en vísperas del partido de liga ante el Lens. EFE/Edgar Sapiña Manchado.

Luis Enrique no quiso valorar lo ocurrido con Jennifer Hermoso e incluso esquivó cualquier tipo de alusión o señalamiento directo. “De los episodios que han pasado en este último partido (final España-Inglaterra), pienso que el mismo presidente (Rubiales) ha reconocido sus errores y no tengo que dar ninguna opinión (sobre dimisión) y no considero que sea necesario. Repito, la labor del presidente para mí, sobresaliente”.

La intervención obligó a la prensa a realizar otra pregunta en la que se intentó obtener una valoración sobre la no dimisión de Rubiales, pero fiel a su estilo irónico y cortante, el estratega español no respondió y se limitó a decir que su primera contestación “refleja claramente” lo que quería transmitir.

Luis Enrique llegó a la selección de España de la mano del actual mandatario de la RFEF el 9 de julio de 2018. Estuvo fuera varios en 2019 por la enfermedad y posterior muerte de su hija menor, pero a finales de ese año retomó sus funciones, logrando dirigir la Eurocopa y el Mundial de Qatar 2022.

Desde el pasado jueves todos los medios de comunicación en España habían recibido información extraoficial sobre la casi segura renuncia de directivo, pero como si de una escena del ‘Lobo de Wall Street’ se tratara, Rubiales en su discurso hizo todo lo contrario y se aferró al cargo ratificando de manera contundente hasta en cuatro ocasiones: “No voy a dimitir”.

