Trump relató en entrevistas la “terrible experiencia” de ser fichado en Georgia

El expresidente Donald Trump dijo que tuvo una “terrible experiencia” mientras estaba ingresado en la cárcel del condado de Fulton el jueves por la noche, donde se entregó a las autoridades después de ser acusado de 13 cargos relacionados con tratar de anular las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.

Trump, en entrevistas separadas con Fox News Digital y Newsmax realizadas poco tiempo después de su arresto, describió el proceso como “muy triste” e incómodo al relatar que lo procesaron y le tomaron la fotografía policial.

El expresidente dijo que los funcionarios de Georgia “insistieron” en una fotografía policial.

“Insistieron en que me hicieran una foto policial y acepté hacerlo”, dijo Trump a Fox News Digital. “Esta es la única vez que he tomado una fotografía policial”. Y añadió: “No es una sensación cómoda, especialmente cuando no has hecho nada malo”.

La foto policial de Trump publicada después de ser procesado en la cárcel del condado de Fulton, Georgia. /Foto: Fulton County Sheriff’s Office/Cortesía

“Se trata de interferencia electoral”, dijo Trump. “Todo viene a través de Washington, el Departamento de Justicia y el corrupto Joe Biden; nunca antes había sucedido algo así en nuestro país”.

Trump dijo que a Estados Unidos “le está yendo horriblemente, pero ahora está peor porque nos hemos convertido en un país del Tercer Mundo”.

El tribunal había fijado la fianza de Trump en $200,000 dólares.El expresidente fuee procesado rápidamente en la cárcel y puesto en libertad bajo fianza el jueves por la noche.

Trump también contó detalladamente su experiencia en una entrevista con Greg Kelly de Newsmax después de aterrizar de regreso en Nueva Jersey, en la que afirmó que “nunca había escuchado las palabras foto policial”, solo para luego encontrarse tomando una.

Bromeó diciendo que no le enseñaron esas palabras durante su estancia en la Escuela de Finanzas Wharton de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 1968.

“Pasé por una experiencia que nunca pensé que tendría que pasar, pero luego pasé por la misma experiencia otras tres veces. En toda mi vida no supe nada sobre acusaciones. Y ahora me han acusado como cuatro veces”, dijo.

Trump hizo también referencia a la suma de los casos que ahora se presentan en su contra. “Todo es como una cosa tras otra. Lo que quieren hacer es intentar desgastarte, algo que nunca harán”, dijo.

El jueves marcó la cuarta vez este año que Trump es arrestado y fichado después de haber sido acusado en casos penales anteriormente en Manhattan, Florida y Washington, D.C.

Pero en esos casos no se tomó ninguna fotografía policial, algo que los funcionarios de Atlanta dejaron en claro que esta vez sería diferente.

Se han publicado constantemente fotografías policiales de los coacusados de Trump en el condado de Fulton a medida que se entregaron esta semana. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, dio a los acusados en el caso hasta el mediodía del viernes para entregarse a las autoridades.

Willis pidió el jueves al tribunal del condado de Fulton que fijara una fecha de juicio para Trump y los 18 coacusados en el caso para el 23 de octubre. La medida fue en respuesta a una moción para un juicio rápido presentada por el acusado Kenneth Chesebro.

El juez aprobó la fecha del juicio el 23 de octubre, pero sólo para Chesebro, ya que fue el único acusado que solicitó un juicio rápido.

Mientras tanto, Trump contrató a Steven Sadow, un abogado defensor de cuello blanco con sede en Atlanta, para que lo representara en el caso del condado de Fulton. Sadow reemplazará a Drew Findling, quien lo había representado en el asunto. Findling ya no representa a Trump, dijo una fuente familiar a Fox News Digital.

Trump fue acusado la semana pasada de 13 cargos derivados de sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 en Georgia. La acusación, presentada por Willis, describe la campaña de presión de Trump contra funcionarios electorales, un complot para presentar listas de electores falsas y una demanda que buscaba anular los resultados en el estado.

Con información de Fox News y Newsmax

