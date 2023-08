Prometida de Octavio Ocaña rehace su vida con nuevo galán ¡Las redes acaban con ella!

La muerte del actor mexicano Octavio Ocaña, quien apenas estaba en los 20s y se perfilaba a ser una de las nuevas joyitas de la comedia gracias a su participación en el famoso programa “Vecinos”.

Ante su inesperado fallecimiento hace más de 2 años, su novia en ese momento, Nerea Godínez decidió rehacer su vida y eso desató polémica entre los fans del actor.

Nerea, con quien Octavio ya vivía desde hace tiempo y juntos criaban al hijo de Nerea, creyó pertinente darse una oportunidad en el amor. Pues sabemos perfecto que Octavio no va a volver, y ella misma confesó que es lo que al actor le hubiera gustado.

Cabe recordar que Nerea era prometida de Octavio, por ello muchos lo tomaron como “traición” que anunciara en sus redes sociales que ya se encuentra en una nueva relación. Pero la realidad es que todavía es muy joven y por ello, todo el derecho de continuar con su vida.

La joven utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que se había dado una nueva oportunidad al amor después de la trágica muerte del actor y comediante.

Quien perdió la vida por un disparo en la cabeza tras una presentación de la policía. No obstante, al parecer la joven fue duramente criticada, ya que recientemente subió a sus historias de Instagram una foto con su nuevo novio y contestando a los señalamientos.

Durante dicha postal, Nerea se deja ver frente a un espejo y junto al que presuntamente es su nuevo novio, el cual la abraza y le da un beso en la frente.

Esta imagen la acompañó con un texto en el que anunció que decidió seguir adelante con su vida, algo que muchos le pidieron después de que sufriera por el fallecimiento de Ocaña, pero que ahora no aprueban que comience una relación con otra persona.

“¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día uno. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida ¿quién las entiende?”

Escribió la ex prometida del actor que le dio vida al personaje de “Benito”, y añadió que su actual pareja es una persona que respeta su pasado y que la hace feliz.

“Equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría… medícate loco”

NEREA GODÍNEZ, PROMETIDA DE OCTAVIO OCAÑA