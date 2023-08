Posando desde un balcón, Alexa Dellanos luce su retaguardia al usar un ajustado atuendo

En sus recientes publicaciones de Instagram Alexa Dellanos ha explotado al máximo su faceta de modelo. Ahora impresionó a sus fans con una serie de fotografías en las que posa en el balcón de un edificio, usando un ajustado atuendo de corset y pantalones estampados con el que lució su retaguardia.

Desliza para ver todas las fotos

Después de una larga sesión de maquillaje y peinado la bella influencer de moda y estilo de vida acudió a un restaurante, en el que posó para varias fotos usando un conjunto de color morado. Ella escribió junto a las imágenes tan sólo una palabra: “Muñeca”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Desde hace varias semanas Alexa se ha dejado ver en eventos acompañada de su madre Myrka Dellanos, compartiendo fotos y videos en las redes sociales. Hace poco acudieron juntas al gimnasio y decidieron tomarse una selfie, causando sensación entre sus seguidores. Ellas lucieron outfits perfectamente combinados, compuestos por leggings negros y prendas de color blanco. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Sigue leyendo: