En biker shorts blancos Alexa Dellanos posa en el gimnasio antes de hacer ejercicio

Alexa Dellanos se ha mostrado satisfecha con los resultados de la operación a la que se sometió hace varias semanas, y ahora mostró en una selfie -compartida a través de sus historias de Instagram– que sigue teniendo una figura escultural. Ella posó en el gimnasio, usando biker shorts blancos y un top deportivo en color nude. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La influencer de moda y estilo de vida también se grabó antes de hacer sus rutinas de ejercicios, y en un clip lució su minicintura y su marcado abdomen, además de su cabello rojizo, look que adoptó hace apenas unos días. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Durante su viaje a Jamaica Alexa compartió una serie de fotografías en las que aparece al atardecer en la playa, luciendo espectacular y a punto de iniciar una cena romántica. Lo que desconcertó a sus fans fue que en las imágenes nunca aparece su acompañante, con el que ella habría encontrado de nuevo el amor, tras su rompimiento -el año pasado- con Alec Monopoly. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

