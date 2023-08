Salma Hayek se muestra en el mar, usando traje de baño azul y con el agua hasta sus muslos

A Salma Hayek le encanta publicar en su cuenta de Instagram fotografías que la muestran en la playa y el mar, y ahora presumió al máximo su figura en un traje de baño de color azul, mientras el agua le llegaba a los muslos. Ella escribió junto a la foto (que en minutos rebasó los 196,000 likes) el mensaje: “De vez en cuando, tu cabello decide cooperar cuando menos lo esperas o cuando menos lo necesitas”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Con ese mismo sexy atuendo la bella actriz mexicana posó para otra foto, pero esta vez mientras tomaba un coctel, complementando su look con unas gafas oscuras. Para ella, “Las margaritas saben mejor en México”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Uno de los más grandes amigos de Salma es Antonio Banderas; ambos comenzaron sus carreras en Hollywood casi al mismo tiempo, y con motivo del cumpleaños del actor español ella publicó en Instagram una foto que muestra a los dos durante descansos en el rodaje de las películas “Desperado” y “Once upon a time in Mexico”, acompañados del director Robert Rodriguez. Ella escribió junto a la imagen el texto: “Feliz atrasado cumpleaños, mi amigo Antonio Banderas. Desde las risas que hemos compartido hasta los sueños que hemos perseguido. Espero que tu año esté lleno de amor, alegría y todas las cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecer”, a lo que Antonio respondió: “Gracias querida amiga”.

