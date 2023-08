Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de agosto de 2023

PISCIS

¡Ay Piscis, el soñador sensible! Tu empatía es conmovedora, pero a veces te ahogas en las emociones de los demás. No puedes salvar a todo el mundo, y es importante cuidar de ti mismo también. Establece límites sanos y aprende a decir “no” cuando sea necesario. Tu bienestar es tan importante como el de los demás. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones muy tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe. Amor de lejos se fortalece. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. Ya basta de parecer una mosca muerta, basta de que te manipulen y hagan contigo lo que quieren, tienes el poder de decir que no y no lanzarte al vacío solo porque alguien te lo pide.

ACUARIO

¡Hola Acuario, el visionario excéntrico! Tu mente innovadora es un tesoro, pero a veces te desconectas de la realidad. Recuerda que no todos están en tu misma sintonía futurista. Este período, trabaja en comunicar tus ideas de manera más accesible para que otros puedan unirse a tu revolución mental. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va a caer del cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos. No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada regalo que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su poso, no te desesperes ni forzes las cosas. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete en próximos días. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. No temas a decir lo que sientes, aprende a no callarte nada y ser sincero o sincera si a los y las demás les molesta tu sinceridad mándalos al chorizo pues no es tu culpa que se ofendan por tu manera de ser.

CAPRICORNIO

¡Eh Capricornio, el ambicioso escalador! Tu determinación es admirable, pero te cuesta soltar las riendas y relajarte un poco. Aprovecha este período para equilibrar tu vida laboral con momentos de diversión y relajación. El mundo no se vendrá abajo si te tomas un respiro, ¡créeme! Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado. Cuídate mucho de depresiones y tristezas pues estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la soledad siempre ha sido tu peor enemiga, pero en los últimos meses has aprendido a convivir con ella, últimamente se te resbalan las habladurías y malos comentarios hacia tu persona.

SAGITARIO

¡Saludos Sagitario, el aventurero intrépido! Tu espíritu libre es encomiable, pero a veces tu franqueza puede herir sensibilidades. No todos están listos para recibir la verdad sin filtros. Trata de ajustar tu tono y considerar los sentimientos de los demás. La honestidad es genial, pero un poco de tacto no hace daño. Te va a bufar una amistad bien feo porque eres bien cabeza dura. Un familiar te dará una satisfacción muy grande. No todas las personas son iguales, aquí el problema es que te gusta lidiar con pura gente tonta sin corazón. Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Mucha suerte en juegos de azar y lotería esta semana. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo. Enfermedades respiratorias y cambios en tu interior te harán más perra o perro que antes, es decir ya no tan fácil podrán jugarte el dedo en el hocico.

ESCORPION

¡Ey Escorpio, el maestro del misterio! Tu intensidad es fascinante, pero a veces asusta a la gente. No todos pueden lidiar con tus profundidades emocionales y tu mirada penetrante. Intenta bajar un poco la guardia y dejar que otros se acerquen. Podrías descubrir conexiones genuinas y duraderas. En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro. Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas, cuida mucho tus espaldas pues en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá demasiado. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia así que no descuides esa parte tan importante de ti. Ten cuidado con una traición con persona del trabajo o amistad, hay días en que deseas irte lejos y no saber nada más de dónde vives, ten paciencia y enfrenta tus problemas que en poco tiempo comprenderás el porqué de muchas cosas.

LIBRA

¡Hola, Libra, buscador de armonía! Tu deseo de equilibrio y justicia es encomiable, pero te cuesta tomar decisiones firmes. Este período, no te quedes atascado en la parálisis del análisis. Atrévete a tomar una postura y defenderla. No todos estarán de acuerdo, ¡pero eso está bien! Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente una igual en el futuro. En unos días comenzará el estrés por trabajo, escuela o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. Una persona del signo de Cáncer o Capricornio podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no NEXT, recuerda que solo llegaste y solo te irás de este mundo mi querido libra.

VIRGO

¡Eh Virgo, el perfeccionista incansable! Tu atención a los detalles es impresionante, pero a veces caes en el agujero negro del análisis excesivo. No todas las cosas necesitan ser desmenuzadas y ordenadas perfectamente. Permítete algunos momentos de caos y espontaneidad. A veces, la belleza está en lo imperfecto. Algunas veces te atontas demasiado por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando, pero te estás centrando en cuestiones tan tontas que solo te llevan a los mismos caminos que el tiempo lo vas perdiendo. Es momento que visualices lo que deseas, algunas veces te dejas caer muy fácilmente por los comentarios estúpidos de otras personas, ya manda a la fregada todas esas situaciones y pon los pies en la tierra, deja de depender de comentarios negativos y que se te resbale tantas fregaderas que llega a tus oídos, recuerda que si no te mantienen o no te dan pa’ el gasto no tienen por qué estar ladrando, en la medida que le des importancia será en la medida que seguirán ladrando. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Recuerda que tienes el poder para lograr todo, pero siempre tu defecto es la flojera o la falta de tiempo, no permitas que eso te detenga en tus metas o de lo contrario jamás lograrás consolidar nada, hay oportunidades de iniciar negocios de ventas o de movimientos en lo laboral.

LEO

¡Saludos Leo, el león de la fiesta! Tu confianza es magnética y tu energía, electrizante. Pero recuerda, no todo gira en torno a ti. En este período, intenta escuchar un poco más y dominar el arte de compartir los reflectores. Tus amigos y seres queridos también tienen historias que contar, ¡así que no los eclipses! Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del pozo donde te encuentras, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día. No dejes que la vida te cobre facturas que no te corresponden, quita todo eso que te hace daño y no te deja avanzar. Aguas con tu orgullo y altanerismo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad. Entras en un ciclo complicado en el cual meditarás mucho sobre lo que has hecho, te darás cuenta de que es necesario empezar de cero en muchos aspectos para poder seguir creciendo cada día un poco más

CÁNCER

¡Ay dulce Cáncer, el emotivo del zodíaco! Tu sensibilidad es tu mayor fortaleza, pero también tu mayor debilidad. A veces te aferras al pasado como una lapa, y eso te impide avanzar. Dale una oportunidad a nuevas experiencias y relaciones. Te sorprenderá lo liberador que puede ser soltar lastres emocionales. Es momento que cambies tu forma de ver la vida y seas más positivo con tu actitud o de lo contrario no lograrás atraer nada bueno a tu vida. No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo. Cuida tu cuerpazo criminal el cual lo has expuesto demasiado y le has entrado duro y tupido a las harinas y los refrescos, recuerda que eres de los que subes muy rápido de peso. Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Debes aprender que la vida es muy corta para dejar pasar las buenas oportunidades, ya no es momento que te detengas por nadie y vayas por eso que mueve tu mundo y constituye tu felicidad. Un viaje que habías planeado se cancela o tendrá que esperar un poco más para que se lleve a cabo. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú.

GÉMINIS

¡Ey Géminis, el rey de la doble cara! Tu mente está en constante movimiento y tus palabras son como una montaña rusa. Pero cuidado, tu tendencia a cambiar de opinión como de camisa podría confundir a quienes te rodean. Este período, trata de ser un poco más claro y coherente. La gente te agradecerá si no tienen que decodificar tus mensajes constantemente. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Cambios en estado de ánimo podrían ponerte algo triste, te preocupa demasiado el futuro y sin darte cuenta has dejado de vivir tu presente. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus mendigos problemas solo y hacerte responsable de tus actos. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la mendiga salida. Amores del pasado vuelven a tus largas filas, pero ni te estreses que solo descubrirás que ya no significan nada especial para ti. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños.

TAURO

¡Vamos Tauro, demuestra tu terquedad al mundo! Tienes un estilo inconfundible y un sentido práctico envidiable. Pero ¿sabes qué? A veces estás tan concentrado en tu propio camino que te pierdes las oportunidades que pasan rozándote. No tengas miedo de cambiar de rumbo ocasionalmente. ¡Quizás descubras un prado más verde al otro lado de la valla! Es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. Un familiar se va a enfermar. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo, tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una mendiga noche de calentura. Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño pues no es algo digno de ti. No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho.

ARIES

¡Hola, Aries! Prepara tus baterías porque este período te tiene en el punto de mira. Tu energía ardiente está lista para arrasar con todo. Pero ojo, no vayas por ahí pisando callos sin darte cuenta. A veces tu impulsividad te juega malas pasadas. Si te tomas un minuto para pensar antes de saltar, podrías evitar algunos malentendidos. ¡Atrévete, pero con cerebro! Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada.