El paraguayo Richard Sánchez asegura que en el América no han logrado descifrar el sistema de André Jardine

El centrocampista paraguayo Richard Sánchez, aseguró este miércoles que desde el Club América aún no logran descifrar el sistema que pretende implantar el nuevo entrenador André Jardine, es por ello que a las Águilas aún no se les ve cómodas en sus partidos.

“Somos conscientes de la situación que estamos pasando. Grupalmente no estamos encontrando el sistema que el ‘profe’ está planteando“, apostilló el jugador de 27 años en declaraciones reseñadas por EFE.

Richard Sánchez festejando su gol en la final. (Foto: Alejandra Suárez / Imago7)

Las variantes que busca André Jardine

El futbolista que hasta ahora ha cumplido un rol secundario desde la llegada al banquillo del brasileño, aseguró que se buscan nuevas variantes. “Él está buscando variantes y nosotros trabajamos al ciento por ciento“, agregó Sánchez, quien afirmó que un quinto puesto en el torneo Apertura no es un buen balance para una entidad histórica como el América, equipo acostumbrado a pelear por los dos primeros puestos.

“Sabemos que no podemos estar en esta posición porque somos el equipo más grande de México. Tenemos que estar arriba, ahora no queda más que aceptar las críticas y mejorar dentro de la cancha”, agregó.

André Jardine, estratega del conjunto azulcrema. (Foto: Héctor Vivas / Getty)

Pérdida de protagonismo de Richard Sánchez

Richard Sánchez llegó al América para el torneo Apertura 2019, ha perdido espacio en la formación titular desde que llegó Jardine, en junio pasado. De los cinco partidos que ha jugado su equipo en lo que va del torneo, ha sido titular en tres.

“A mí, me toca estar al ciento por ciento. Ya, si el ‘profe’ me tiene en la banca es por algo, es decisión suya. Yo trabajo para estar entre los 11 que inician y no por estar en la banca voy a tener mala cara, voy a seguir trabajando para aprovechar cuando me toque jugar”, señalóó.

En la séptima fecha del certamen, las Águilas se enfrentarán con Cruz Azul este sábado en el Estadio Azteca, un juego en el que según palabras de Sánchez, el América puede despegar y mejorar su realidad.

