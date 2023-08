Usando leggings brillantes Clarissa Molina intenta ponerse de cabeza mientras hace ejercicio

Clarissa Molina cuenta con una figura espectacular, pero tampoco duda en mostrar a sus fans cuando no logra cumplir una de sus metas. Ella compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece haciendo ejercicio e intentando ponerse de cabeza para una pose de yoga. No tuvo éxito, pero se mostró sonriente y hasta escribió el mensaje: “Durante mis estiramientos, tratando de hacer esto…Algún día”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Usando leggings brillantes la bella conductora dominicana de 31 años lució su cuerpo en una selfie, mostrando los resultados de sus ejercicios y su abdomen plano. Todo lo acompañó con el texto: “Negociación realizada”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Para mantenerse en forma a Clarissa también le encanta bailar, y hace algunos días obtuvo más de 54,000 likes en esa red social por un clip en el que aparece haciendo una coreografía con su amiga Janeth Briceño: “Esto pasa cuando nos juntamos… 2 horas más tarde esto sucede. La mejor manera de quemar calorías 🥵🔥🔥🔥🔥🔥. No voy a Mira Quién Baila este año. Si lo ven por ahí, no es cierto”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Sigue leyendo: