En ceñidos leggings negros Clarissa Molina se muestra haciendo ejercicio en Central Park

Cada vez que Clarissa Molina cuenta con algo de tiempo libre no lo piensa dos veces y aprovecha para hacer ejercicio. Ahora, a través de sus historias de Instagram compartió un video en el que aparece en Central Park, usando un conjunto de top y leggings en color negro y haciendo una rutina de sentadillas para fortalecer sus glúteos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip la conductora de 31 años se mostró muy sonriente en la calle, usando zapatos deportivos, unos pantalones cargo y una holgada playera negra, cuando de repente comenzó a modelar su outfit y a caminar como si se encontrara en una pasarela. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Clarissa también deleitó a sus millones de seguidores en Instagram con un video en el que aparece en la playa, luciendo su bronceado al usar un minibikini estampado. Ella escribió un mensaje especialmente dedicado a ellos: “Quiero aprovechar también para agradecerles por tanto tanto y tanto amor cada día. Gracias! Hoy estoy aquí gracias a Dios y por ustedes! Y por eso mismo sigo aquí con metas y sueños nuevos. Los amo”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

