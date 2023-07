Clarissa Molina se muestra bailando sensualmente antes de comenzar sus ejercicios

Clarissa Molina nunca olvida ejercitarse diariamente, pero ahora decidió añadirle a sus rutinas una preparación llena de ritmo. A través de sus historias de Instagram ella publicó un video que la muestra usando un top a cuadros y shorts negros, mientras improvisa una sexy coreografía; el mensaje que escribió en su post fue: “Calentando antes de entrenar”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella conductora dominicana también causó sensación al compartir un clip en el que aparece usando un bikini estampado mientras pasea por la playa y se mete al mar, sin olvidar una selfie tomada en el hotel donde se hospedaba. Junto a las imágenes ella incluyó un texto dirigido a sus fans: “Quiero aprovechar para agradecerles por tanto tanto y tanto amor cada día. Gracias! Hoy estoy aquí gracias a Dios y por ustedes! Y por eso mismo sigo aquí con metas y sueños nuevos. Los amo”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Hace varias semanas Clarissa dio a conocer el fin de su relación con Vicente Saavedra, y ahora se encuentra disfrutando una nueva etapa en su vida. Ella sacó su faceta de modelo al posar dentro de un auto mientras se dirigía al gimnasio, usando un conjunto deportivo de top y biker shorts en color negro. A sus seguidores les encantó el video, que hasta el momento lleva más de 25,000 likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

