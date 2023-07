En microbikini, Clarissa Molina luce su escultural cuerpo mientras se lanza a la piscina

Clarissa Molina está disfrutando al máximo el verano, y ahora a través de sus historias de Instagram compartió un video que la muestra en microbikini mientras se lanza a la piscina en compañía de unos amigos. Aunque el clip está en cámara lenta, se aprecia que su salto fue un poco repentino, ya que olvidó quitarse su gorra. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Recientemente la bella conductora dominicana compartió en esa red social otro video en el que presume su escultural figura, tanto en el hotel donde se hospedaba como en la playa. Ella aprovechó para agradecer a sus fans muchos años de apoyo: “Hoy estoy aquí gracias a Dios y por ustedes! Y por eso mismo sigo aquí con metas y sueños nuevos. Los amo #TeamClarissa , que desde el 2015 este grupo no me ha soltado, y tú que me sigues día a día, gracias! Feliz día a todos!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Clarissa está muy entusiasmada con la película “Barbie”, y también compartió una serie de fotografías en las que aparece con los protagonistas de ese filme (Ryan Gosling y Margot Robbie), a quienes entrevistó recientemente. Emocionada, escribió junto a su post: “Haber tenido el placer de hablar con ellos un ratito entre una cosa y otra, me reconfirmaron tantas cosas!” 🤩😍💕 View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

