Yanet García se toma una selfie y luce sus glúteos mientras usa un microbikini rosa

En los momentos más inesperados Yanet García logra espectaculares selfies, y ahora sorprendió a sus millones de fans en Instagram con una foto que la muestra frente a una pared de espejos. Ella lució al máximo su retaguardia mientras usaba un microbikini de color rosa, y complementó su look con una gorra. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La ex chica del clima también modeló un body azul con aberturas laterales, y posó de espaldas en unas fotografías tomadas en su departamento de Nueva York. Junto a las imágenes escribió: “Las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras” y su post fue comentado hasta por su hermana Alondra García.

Desliza para ver todas las fotos

Yanet tiene ya más de 15 millones de seguidores en esa red social, y los complació recientemente con una foto en la que aparece usando una blusa blanca que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén. Ella acompañó todo con el texto: “En algún lugar del mundo”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sigue leyendo: