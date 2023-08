Alexa Dellanos se mete a la piscina, presumiendo su minicintura en bikini

Alexa Dellanos ha dejado sorprendidos a sus seguidores en Instagram, tras publicar un par de fotografías en las que aparece en la noche y dentro de la piscina, usando un microbikini de hilos y presumiendo su ya famosa minicintura de 22 pulgadas.

La bella influencer de moda y estilo de vida también causó sensación por posar junto a su amiga Lyna Pérez en la playa. Ambas usaron bikinis que resaltaron sus tonificados cuerpos y Alexa escribió junto a su publicación “Hermanas” 🦋. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa acude al gimnasio varias veces a la semana, y en otras imágenes que compartió aparece usando ajustados leggings color naranja y a punto de hacer sus rutinas, con los aditamentos necesarios para ponerse en forma: mancuernas, una toalla y unos audífonos.

