En leggings plastificados Livia Brito posa para selfies antes de hacer ejercicio

Livia Brito es muy disciplinada al hacer ejercicio, y ahora hizo arder Instagram con dos selfies que se tomó antes de iniciar su rutina. Ella usó unos leggings plastificados de color negro, presumiendo su minicintura y abdomen plano; el mensaje que escribió en una de las imágenes fue: “Tiempo del gimnasio”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz cubana posó como toda una modelo junto a un costal de boxeo, luciendo un outfit muy original de top y minifalda con transparencias que dejó ver su ropa interior. Las fotos que compartió obtuvieron más de 89,000 likes y las complementó con el texto: “Se gana o se aprende, nunca se pierde 🥊. ¿Cuál deporte te gusta practicar en tu tiempo libre bebé?” View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

Livia también causó sensación al combinar prendas deportivas con botines y un sombrero, dando como resultado un total look negro que encantó a sus fans (sus leggings transparentes dejaron ver uno de sus tatuajes). Junto a las fotos escribió: “Ya yo necesito otro beso, uno de eso que tú me da’ 💋💋💋”.

Desliza para ver todas las fotos

