Entrenador de Terence Crawford confirma que Errol Spence Jr. activó la cláusula de revancha

Brian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Terence Crawford, confirmó que Errol Spence Jr. activó oficialmente la cláusula de revancha inmediata para intentar vengar la primera derrota de su carrera que le propinó Bud el pasado mes julio.

En una entrevista con Pro Boxing Fans, BoMac McIntyre declaró que Crawford le había enviado un mensaje informándole sobre la activación de la cláusula, pero que aún no tienen ninguna fecha confirmada para la revancha.

“Todo va bien (con Terence), ayer me envió un mensaje de texto y me dijo que Spence había activado su revancha [cláusula]. Acaba de activar su cláusula de revancha, eso está confirmado, pero aún no tenemos fecha y cosas así. Espero que (se lleve a cabo antes de fin de año)”, afirmó el entrenador.

Errol Spence Jr. tendrá la oportunidad de vencer a Terence Crawford y recuperar sus cinturones. Foto: Al Bello/Getty Images.

Cabe destacar que en la conferencia de prensa posterior a su pelea, tanto Terence Crawford como Errol Spence Jr. declararon que de darse la revancha subirían a peso superwelter porque a ambos peleadores les resulta difícil dar las 147 libras.

En el primer combate, Crawford marcó el ritmo de la pelea y dominó a placer a Spence Jr., que nada pudo hacer para contrarrestar el poderío de su rival. Tras derribarlo tres veces en el combate, el réferi puso fin a la disputa en el noveno asalto dándole la merecida victoria a Bud por nocaut técnico y llenándose de gloria.

Ahora con la activación de la revancha por parte de Errol Spence Jr., los planes de Terence Crawford de enfrentar al ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo en 168 libras para sumar su tercer campeonato indiscutido tendrán que esperar.

Terence Crawford se convirtió por segunda vez en campeón indiscutido en su carrera. Foto: Al Bello/Getty Images.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Errol Spence Jr., de 33 años, perdió sus títulos y por primera vez en su carrera. El excampeón unificado de las 147 libras dejó su récord profesional con 28 triunfos, (22 nocauts) y una derrota.

