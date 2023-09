Jorge Murrieta y Eddy Vilard proponen soluciones para que la Liga MX haga un mejor papel en la próxima Leagues Cup

Jorge Murrieta, analista en Punto Final, y Eddy Vilard, su colega en Sports Total, de Fox Deportes, compartieron las modificaciones que le harían al fútbol mexicano para que la Liga MX hiciera un papel más decoroso enfrentando a sus sinodales de la MLS en la próxima Leagues Cup.

Vale recordar que la Major League Soccer barrió con los equipos aztecas en el torneo, siendo Rayados de Monterrey el equipo que más lejos llegó, alcanzando apenas las semifinales y quedando en el cuarto lugar del certamen.

Para evitar que esto suceda nuevamente, los comentaristas propusieron algunas modificaciones que creen que podrían ayudarle a la Liga MX a hacer un mejor papel.

“Primero la calendarización, porque están un poco desfasadas. La MLS ya está muy rodada y la temporada mexicana apenas comienza, lo cual no es pretexto, porque el futbolista profesional tiene que estar listo desde la jornada 1, porque para eso hace una pretemporada”, fue la primera propuesta de Murrieta.

“Me gustaría que se redujera la cantidad de equipos. Yo sé que todos quieren una tajada del pastel, pero de repente veo que hay mucha paja, dicho con todo respeto. Yo escogería a los 4 primeros equipos de cada división (en la MLS) y a los 8 mejores mexicanos de la temporada más reciente”, prosiguió, haciendo referencia a que 16 equipos son más que suficientes para hacer lucir el torneo, y no los 45 que compitieron en la primera edición.

“Aparte lo haría por zonas, que una parte se juegue en Monterrey y otra en Estados Unidos. A mí me gustaría así, pero sé que no me va a hacer caso absolutamente nadie, pero creo que hay mucho por moverle para bien, porque es un torneo que llegó para quedarse. Más ahora con la llegada de Messi: Un boom mundial”, concluyó, tocando el tema de que sería más justo si fuera a visita recíproca por país.

Por su parte, Eddy Vilard acotó un punto muy importante, que es la planeación en cuanto a las fechas y propuso que la Leagues Cup fuera como otros torneos internacionales que se juegan a lo largo de toda la temporada y no de forma intensiva con dos o tres partidos cada semana durante un mes seguido, como sucedió con este certamen.

“Podría ser como una Libertadores o como una Champions, que fuera intercalándose con el torneo mexicano. Creo que podría ser esencial para que funcionara, para que tuvieran las visitas, para que todo caminara en orden y yo creo que las dos ligas se sentirían muy bien así”, expresó.

Inter Miami y Messi romperán la MLS

Finalmente, Vilard opinó sobre la llegada de Lionel Messi a la liga norteamericana y opinó que fue un gran acierto y que su incorporación ayudará a la liga y a su equipo a sobresalir en lo futbolístico y en lo mediático, superando lo que consiguieron otros astros como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney o Thierry Henry en la MLS.

“Hay mucho este debate de si la Liga MX está arriba de la MLS o si ya se nivelaron, yo creo que el Inter de Miami va a estar arriba de todo: va a romperla, va a meter todos los goles que quiera, va a hacer brillar a sus compañeros, en rating se va a llevar a todos, yo creo que la incorporación de Leo Messi al Inter de Miami es espectacular y va a sobresalir demasiado”, sentenció.

Punto Final y Sports Total cumplen su primer aniversario

Jorge Murrieta y Eddy Vilard, al igual que sus compañeros en sus respectivas emisiones, como Cesilio de los Santos, Verónica Rodríguez González, Daniel “El Ruso” Brailovski, y otros que integran el elenco de Punto Final, de la misma forma que Jorge Carlos Mercader, quien acompaña a Eddy en Sports Total, están de plácemes, ya que el próximo 15 de septiembre ambas emisiones cumplirán un año al aire, por lo que anticiparon a todos sus televidentes que se queden atentos de las emisiones.

“Habrá sorpresas, no podemos decir nada, pero por supuesto que vamos a echar la casa por la ventana”, adelantó Verónica Rodríguez.

