Larsa Pippen duda que Michael Jordan asista a una hipotética boda entre ella y su hijo

Larsa Pippen y Marcus Jordan siguen dando de que hablar, esta vez la influencer y exesposa de Scottie Pippen, puso en duda que Michael Jordan asistiera a una hipotética boda entre ella y su hijo, quienes mantienen una relación desde hace un buen tiempo y en la que el astro de baloncesto parece no estar muy de acuerdo.

Las declaraciones las hizo en un espacio en redes sociales que tiene junto a su novio de 17 años menos que ella y que despierta la polémica por ser el hijo de Michael Jordan con la ex de Scottie Pippen.

Barbie Blank y Larsa Pippen bromean durante un evento en 2019 (Foto by Ari Perilstein/Getty Images for Baes And Bikinis)

Michael Jordan no acudiría a una hipotética boda entre Larsa Pippen y Marcus Jordan

Lo cierto es que Larsa Pippen cree que Michael Jordan no asistiría a una hipotética boda con Marcus e hizo comentarios directos al respecto. “¿Crees que te casarías en un reality show? No creo que tus padres vengan“, dijo.

Reportes de distintos medios indican que Michael Jordan le habría pedido a la pareja que tuvieran menos exposición pública y mediática, algo que de ser cierto no han tomado mucho en cuenta, pues a ambos se les ha podido ver juntos constantemente.

Larsa Pippen y su novio Marcus Jordan (Foto: Romain Maurice/Getty Images)

Por ahora no hay boda entre Larsa Pippen y Marcus Jordan

Larsa Pippen indicó que tuvo que responder cientos de mensajes en los que la felicitaban por un presunto compromiso con Marcus, algo que desmintió, sin embargo aseguró que todo iba a bien, sin compromiso por ahora.

“Recibí 100 llamadas y mensajes de texto, personas felicitándonos y yo dije: Estoy muy emocionada, pero no, no estamos comprometidos“, apostilló la ex de Scottie Pippen.

La relación entre Larsa Pippen y Michael Jordan sigue dando de que hablar, los fanáticos del baloncesto no pueden evitar recordar que Larsa es la exesposa de Scottie Pippen y Marcus el hijo de Michael Jordan, dos personajes icónicos dentro de la historia de la NBA y que juntos formaron la que probablemente sea la mejor dupla de todos los tiempos.

