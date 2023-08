Mantén tus pulmones sanos y fuertes

Estos consejos pueden ayudarte a respirar mejor ahora y durante muchos años

Las células del cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Por eso es fundamental que cuides tus pulmones, que ayudan a transportar ese oxígeno.

A medida que envejecemos, los cambios en los huesos, los músculos y el tejido pulmonar pueden comprometer la función pulmonar, provocando falta de aire y aumentando el riesgo de infección. La exposición a contaminantes del aire también puede comprometer los pulmones, al igual que la insuficiencia cardíaca, que puede provocar acumulación de líquido. Es de esperar que la función pulmonar disminuya con la edad, pero además del ejercicio (que es fundamental), hay otras medidas que pueden ayudarte a respirar mejor.

Evita la contaminación

Los contaminantes ambientales pueden causar inflamación en los pulmones y estrechar las vías respiratorias.

“Los pulmones hacen todo lo que pueden para descomponer y eliminar las sustancias, pero es sorprendente la cantidad de material que el cuerpo no puede eliminar”, afirma MeiLan Han, MD, profesor de medicina y jefe de la División de Medicina Pulmonar y Cuidados Críticos de la Universidad de Michigan.

Se sabe, por ejemplo, que el tabaquismo, así como la exposición pasiva al humo de tabaco, provoca daños pulmonares a largo plazo. Otros irritantes, como el polvo, los productos químicos y la contaminación atmosférica, también pueden afectar la salud pulmonar, afirma Han. Recomienda llevar una mascarilla N95 al limpiar un espacio polvoriento, pintar con aerosol o al usar limpiadores químicos fuertes. Y sigue las previsiones locales sobre la calidad del aire para que, cuando haya problemas en el aire, puedas quedarte en casa o utilizar una mascarilla en el exterior.

Mejora el aire en interiores

Según Han, unos sencillos ajustes pueden ayudar a protegerte de posibles irritantes pulmonares en tu hogar. Si tienes una estufa de gas, pon siempre una campana extractora cuando la uses (y plantéate cambiarla por una eléctrica la próxima vez que necesites una remodelación).

Siempre que sea posible, elige productos de limpieza con la etiqueta “Safer Choice” de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) para evitar la irritación pulmonar.

Los purificadores de aire pueden ayudar a mejorar la calidad del aire en toda la casa. (Abajo encontrarás uno de nuestros purificadores de aire mejor valorados, así como uno de los más económicos). Considera la posibilidad de actualizar tu sistema central de filtración o utiliza purificadores de aire en las habitaciones.

“Úsalos preferentemente en las zonas con más emisiones, como la zona de la cocina o en la sala si tienes chimenea, y en las zonas donde pasas más tiempo, como el dormitorio”, dice Han. Los filtros HEPA son los mejores porque filtran muchas de las partículas diminutas que pueden dañar los pulmones.

Come vegetales

La salud cardíaca y pulmonar van de la mano, dice G.R. Scott Budinger, MD, jefe de Cuidados Pulmonares y Críticos de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Algunas pruebas sugieren que la dieta mediterránea, saludable para el corazón, puede ayudar a mejorar la función pulmonar en personas con enfermedad pulmonar.

Una dieta nutritiva también puede ayudar a reforzar el sistema inmunitario para que el organismo pueda defenderse mejor de las infecciones respiratorias. Da prioridad también a los alimentos ricos en antioxidantes (principalmente frutas y verduras) para evitar la inflamación de los pulmones y de todo el organismo.

Vacúnate

Hay al menos 3 vacunas disponibles que ayudan a proteger contra enfermedades que pueden causar graves daños a los pulmones.

Neumococo: según los CDC, las personas mayores de 65 años tienen más probabilidades de contraer neumonía, aunque no sabemos exactamente por qué, afirma Budinger. Las vacunas antineumocócicas (en series de 1 o 2 dosis) se recomiendan a partir de los 65 años.

COVID-19: las imágenes de pulmones dañados por el COVID son habituales en los periódicos desde que comenzó la pandemia, y la mayoría de los adultos mayores ya han recibido su serie primaria de vacunas para protegerse contra la enfermedad. Pero para los adultos a partir de 65 años, los CDC recomiendan ahora un refuerzo bivalente adicional actualizado.

Influenza: a partir de octubre, vacúnate anualmente contra la gripe. Incluso cuando no previene la gripe, puede hacer que un caso sea mucho más leve.

