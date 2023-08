Murió Silvina Luna, la modelo argentina que sufrió por mala praxis en cirugía estética

Silvina Luna, después de batallar los últimos días con una insuficiencia renal, falleció en un hospital en Italia a los 43 años. Sus familiares y amigos han enviado mensajes de apoyo y cadenas de oraciones por su alma. Recordemos que la modelo y actriz sufrió una mala praxis en el pasado Silvina Luna en unos premios MTV 2004. Foto: Getty Images.

Esta operación le fue realizada a Silvina en el 2011 y el doctor Aníbal Lotocki fue condenado por la mala praxis. Desde finales de junio, la actriz estaba conectada a un respirador artificial. En los últimos meses, parece que mejoró un poco e incluso comenzó a respirar por sí misma por un tiempo. Pero luego, volvió a complicarse su salud.

Esperando por un trasplante de riñón, se infectó con una bacteria que fue difícil de detectar. De inmediato, el parte de médico de Silvina Luna comenzó a administrarle los antibióticos y demás medicamentos necesarios. Su ánimo estaba arriba y muy esperanzada.

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, escribió la exparticipante de Gran Hermano.

¿Qué le sucedió a Silvina Luna?

A Silvina le inyectaron biopolímeros en los glúteos en el 2011 que le derivaron la insuficiencia renal. De ahí, la lucha entre cuartos de diálisis mientras esperaba un donante fueron la agenda de la actriz. Comenzó a participar en El Hotel de los Famosos el año pasado. Se terminó retirando por las complicaciones físicas.

Después de días muy intensos se emitió un comunicado: “Todo lo que vamos a contar es esto, esta decisión familiar, obviamente de desconectar a Silvina. Lamentablemente, esto acaba de suceder. Nada, está en manos de Dios, o lo que vos creas”, dijo uno de sus allegados horas antes de que se diera a conocer su muerte

La muerte de Silvina Luna deja un vacío en el mundo del entretenimiento y personas que admiraron su fortaleza y ganas de luchar. Su legado queda ahí en las pantallas que la hicieron famosas y en el recuerdo de todos los que la quisieron.

💔Pobrecita, sufriste muchísimo y fuiste muy fuerte todos estos años. La venías luchando hace rato.



Por supuesto que dejaste tu huella Silvina Luna, volá alto, y ojalá se haga justicia en tu nombre.

Hoy todo es tristeza pero habrá justicia. QEPD😭#Lotocki basura #Intrusos pic.twitter.com/qFh5zB0jIJ— LADY M0SKIGNA (@ladymoskigna) August 31, 2023

Sigue leyendo:

Falsa Alarma: José Luis Perales aclara el rumor de su supuesta muerte

Muere Paul Reubens, quien hizo de Pee-Wee Herman, a los 70 años de un cáncer “secreto”

Muere Kirstie Alley de Mira Quién Habla a los 71 años. Luchó en secreto contra el cáncer

Muere Olivia Newton-John, actriz de la película “Grease” que protagonizó junto a John Travolta