Falsa Alarma: José Luis Perales aclara el rumor de su supuesta muerte

José Luis Perales hizo un video que se publicó en Twitter que se está haciendo viral, en el que aclara que la noticia de su muerte fue una falsa alarma. Él se encontraba en un viaje familiar cuando las redes sociales lo bombardearon con la noticia. El propio artista aclaró todo. ?#AHORA | José Luis Perales desde Londres lamenta que se haya difundido la noticia falsa sobre su fallecimiento. pic.twitter.com/rOEExzW1Xj — Adela Micha (@Adela_Micha) August 7, 2023

“Hola amigos, les hablo desde Londres. Un sitio maravilloso, lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya estamos a punto de marcharnos. De repente nos encontramos con alguien que, de muy mala manera pues ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca y más feliz que nunca…”, dijo José Luis Perales al tiempo que se le veía sano y feliz.

Además, aseguró que estará de regreso muy pronto a su país: “Mañana ya nos estaremos viendo en España… Un abrazo muy muy fuerte a todos… Gracias a ustedes que intentaron saber si era la verdad la cosa… Nada. Que estamos muy bien. Se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos”, cerró diciendo el cantante de “Me Llamas”.

José Luis Perales. Foto: Cortesía.

Desde anoche ya comenzaba a correr el rumor de su fallecimiento. Decenas de medios hicieron eco de la noticia. Sin embargo, su hijo se comunicó con un periodista de La Razón y pidió que por favor aclara que la noticia de la muerte de José Luis Perales no era cierta.

Hace no mucho José Luis Perales celebraba sus 40 años de carrera artística. En una entrevista ofrecida a La Opinión para aquel momento dijo que quería disfrutar sus últimos momentos en una finca, rodeado de sus familiares y viendo a sus nietos jugar. Cosa que parece estaba haciendo cuando el falso rumor irrumpió en un viaje familiar.

Por fortuna, todo quedó en un malentendido que el propio artista desmintió de muy buen humor. Por ahora nosotros les dejamos uno de sus éxitos para que lo disfruten.

