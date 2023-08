Selena Gomez publica una selfie en la que se muestra muy sensual, posando en ropa interior

Foto: Cindy Ord for Rare Impact Fund / Getty Images

Pocas veces Selena Gomez se deja ver tan sensual en una de sus publicaciones en Instagram, y ahora emocionó a sus más de 428 millones de seguidores al compartir una selfie que la muestra frente al espejo, usando un conjunto de ropa interior en el que sobresalen sus boxers de color negro. También es notoria en la imagen la férula que usa en su mano, pues recientemente se sometió a una operación tras fracturársela.

Hace algunos días la cantante de 31 años dejó ver que es gran fan del reguetón, pues acudió al concierto de la colombiana Karol G, y antes de que ésta saliera al escenario acudió al camerino para saludarla. Las imágenes que las muestran abrazadas obtuvieron más de cinco millones de likes en esa red social, y Selena las complementó con el mensaje: “Hermana de otro señor”. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Tras una corta ausencia de las listas de éxitos Selena ha regresado con un nuevo sencillo, titulado “Single soon”. El video promocional lleva más de 14 millones de vistas en YouTube, y ella agradeció a sus fans la aceptación del tema, publicando una foto en blanco y negro que la muestra muy feliz: “¡¡¡Gracias a todos por todo el amor a “Single soon”!!! Es un himno divertido sobre sentirse cómoda contigo misma y amar tu propia compañía… ¡y también es muy divertida para bailar!” 💞 View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

